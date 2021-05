Domžalčani že kadrujejo

Ajdin Mulalić in NK Domžale sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja do poletja 2023.

Ajdin Mulalić in NK Domžale sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja do poletja 2023. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zelo sem vesel, da smo uspeli skleniti novo sodelovanje praktično takoj po zaključku sezone. S koncem meseca bi postal prost igralec, a z vodstvom kluba smo za ureditev osebnega statusa potrebovali zelo malo časa. V Domžalah sem že vse od začetka članske kariere in to, da bom tukaj tudi v prihodnje, je zame zelo pomembno. S svojimi predstavami v spomladanskem delu sezone sem pripomogel k rezultatom ekipe, vodstvo kluba je to prepoznalo in s tem sem lahko zelo zadovoljen," je ob podaljšanju sodelovanja za uradno spletno stran kluba dejal Ajdin Mulalić.

“Potrditev dobrega dela predstavlja sklenitev novega dveletnega sodelovanja, sedaj pa želim izkazano zaupanje s strani kluba upravičiti na zelenici. V primerjavi z lansko sezono smo naredili velik napredek, toda prepričan sem, da bomo v novi še boljši,” ~ Ajdin Mulalić.



✍🏼✍🏼✍🏼 pic.twitter.com/9rklr6GGlF — NK Domžale (@NKDomzale) May 25, 2021

Šestindvajsetletnik je v pravkar zaključeni sezoni zbral 16 prvenstvenih in tri ligaške nastope, na katerih je prejel 19 zadetkov, nepremagan pa je ostal na sedmih tekmah.

Mulalić in klub sta se dogovorila za sodelovanje do poletja 2023.

