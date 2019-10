Domžalčani našli zamenjavo za Ilića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nikola Vujadinović je za Sturm nastopil na 78 tekmah in dosegel tudi deset zadetkov.

Nikola Vujadinović je za Sturm nastopil na 78 tekmah in dosegel tudi deset zadetkov. Foto: Sportida

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale se je okrepil s srbskim branilcem Nikolo Vujadinovićem, ki bo skušal v obrambi nadomestiti poškodovanega Branka Ilića. Triintridesetletni Vujadinović je z Domžalami sklenil pogodbo do konca sezone, so na svoji spletni strani zapisali Domžalčani.

Ilić je pred dnevi prestal operacijo ramena, rehabilitacija pa bo trajala nekaj mesecev.

Vujadinović je z Domžalčani sklenil sodelovanje do konca sezone, prvi trening pod vodstvom glavnega stratega Andreja Razdrha pa je Vujadinović že opravil; 192 centimetrov visoki branilec je nazadnje nastopal za poljski Lech Poznan, pri katerem je zbral 43 nastopov. Pred tem je za Sturm nastopil na 78 tekmah in dosegel tudi deset zadetkov, medtem ko je v Osasuni in Bejingu zabeležil 35 oziroma 36 odigranih tekem. Vujadinović je v preteklosti oblekel tudi dres Aberdeena, Uniree Alba lulie, Javor Matisa, CSKA Sofie, Zete Golubovac, Radničkega Pirota, Rada ter Udineseja.

Preberite še: