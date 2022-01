Celjani po Rožmanu predstavili še prvo igralsko okrepitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šestindvajsetletni srednji branilec Vuklišević je s celjskim klubom podpisal pogodbo do 30. junija 2025.

Vuklišević, ki v višino meri 193 centimetrov, ima bogate izkušnje z igranjem v slovenskem nogometnem okolju, saj je kot član Veržeja, Maribora, Krškega, Rudarja in Domžal v prvo- in drugoligaški konkurenci zbral 129 nastopov, 12 jih je dodal še v slovenskem pokalnem tekmovanju. Pohvali se lahko tudi z izkušnjami iz tujine - med januarjem 2018 in avgustom 2019 je branil barve Slovana iz Libereca, za katerega je zaigral na 11 obračunih.

Preberite še: