Sladka zmaga Maribora, ki je skočil na peto mesto!

Nogometaši Maribora so v gosteh premagali Bravo in se iz osmega povzpeli na peto mesto. Foto: Sportida

Prvak Maribor je v 9. krogu v gosteh premagal Bravo in se povzpel na peto mesto, v zadnjem dejanju uvodne četrtine sezone pa bosta ob 17.30 na Fazaneriji obračunala Mura in Koper. Vodilna Olimpija je v Celju vodila že z 2:0, na koncu pa klonila s 3:4 in doživela prvi poraz v tej sezoni. Gorica je v gosteh premagala Tabor, Domžalčani pa so v sosedskem obračunu odpravili Radomlje.

Mura - Koper /17.30/

Mariborčani skočili v zgornjo polovico razpredelnice

Državni prvaki iz Maribora so se v zadnjih tednih spopadali z mučnim obdobjem, v katerem jim ni šlo skoraj nič kot po maslu. Od Evrope so se poslovili, čeprav so imeli na voljo tri zaključne žogice za bogat zaslužek in dolgo jesen, v prvenstvu pa si nabrali velik zaostanek za vodilno Olimpijo. Zato jim zmaga nad Bravom, na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški so bili boljši z 1:0, veliko pomeni.

Mariborčani so se na lestvici dvignili na peto mesto, trener Damir Krznar pa je prepričan, da bo igra vijolic v nadaljevanju sezone še bolj stekla in bodo lahko navijači 16-kratnih prvakov, ki so se v Ljubljano odpravili v velikem številu, prišli še bolj na svoj račun. Mariboru je za zmago nad Bravom zaploskal tudi nekdanji član Josip Iličić, ki je spremljal dvoboj s tribun. Edini zadetek na tekmi je v 54. minuti dosegel Jan Repas, ko je izkoristil podajo Roka Kronavetra s kota in premagal mladega vratarja Brava Gala Lubeja Finka. Mladi ljubljanski klub je zapravil kar nekaj zrelih priložnosti za zadetek. V prvem delu je imel najlepšo Lovro Maružin, v drugem pa Almin Kurtović. Plačati so davek neučinkovitosti v napadu, ki je Šiškarje pekla že v začetku sezone. Mariborčani so tako prvič v tej sezoni znižali zaostanek za Olimpijo. Po novem za zmaji zaostajajo -13.

Otrok Mure prihaja na Fazanerijo, a ...

Uvodno četrtino sezone, v kateri kaže trenutno z naskokom najbolje Olimpiji, bosta končala Mura in Koper. Črno-beli ostajajo veliki dolžniki aktualne sezone, nogometna javnost je glede na kader, s katerim razpolaga Damir Čontala, ter izboljšane igralne pogoje na Fazaneriji pričakovala boljše rezultate. Prvaki iz leta 2021 zelo težko zbirajo zmage. Na osmih tekmah so dočakali le dve, kar je bistveno manj od pričakovanega.

Žiga Laci je začel prvoligaško kariero v dresu Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Koper prihaja v Prekmurje brez Kaheema Parrisa, brez katerega je nedavno doživel boleč poraz na Bonifiki proti Celju. V napadu bo treba najti nove načine, kako pretentati obrambno vrsto tekmecev. V zadnji vrsti kanarčkov bi lahko prvič zaigral otrok Mure Žiga Laci. Usoda je hotela, da se bo to zgodilo ravno na stadionu, kjer je naredil prve korake v 1. SNL in s prodajo v Grčijo dobro napolnil blagajno črno-belih.

Koper je v svoje vrste pripeljal tudi nekdanjega najboljšega nogometaša 1. SNL Rudija Požega Vancaša. Belokranjec je blestel pri Celju, malo manj pri Mariboru, nazadnje pa se je dokazoval v Ukrajini in Kazahstanu. Zdaj bo v prvi ligi branil barve pokalnega zmagovalca. Tako se obeta zelo zanimiv zaključek uvodne četrtine 1. SNL, po kateri se bodo prvoligaši usmerili na pokalne izzive.

Prva ničla Olimpije, Celjani že drugi

Zasedba Alberta Riere je po osmih zmagah v domačem prvenstvu naletela na previsoko oviro. Celjani so z odličnim drugim polčasom najprej izničili zaostanek z 0:2, nato prišli tudi do vodstva po zaslugi dveh zadetkov Nigerijca Charlesa Ikwuemesija, na koncu pa tudi do odmevne zmage s 4:3. Celjani so se s tem vsaj začasno prebili na drugo mesto na lestvici, Olimpija, pri kateri je oba gola dosegel Mario Kvesić, pa je kljub porazu še vedno zanesljivo vodilna, pred Celjem ima osem točk prednosti.

Olimpija je tekmo silovito začela in povedla v drugi minuti, ko je Kvesić zadel z nizkim strelom z roba kazenskega prostora. Ta je po protinapadu v 29. minuti zadel še drugič na tekmi in podvojil vodstvo Ljubljančanov. V 54. minuti so Celjani unovčili pobudo in zmanjšali zaostanek, potem ko je po kotu najprej Grigorij Morozov streljal z glavo, Denis Pintol je žogo odbil, a le do Charlesa Ikwuemesija, ki je svoj četrti gol v sezoni dosegel iz neposredne bližine, izid pa je v 66. minuti poravnal Nino Kouter z nizkim strelom s približno desetih metrov.

Le nekaj sekund pozneje so domači prišli do preobrata, spet pa je bil v glavni vlogi Ikwuemesi, ki je prišel do strela ob treh ljubljanskih branilcih in svoj peti gol sezone dosegel s 14 metrov. V 88. minuti pa je bil zmagovalec odločen, Aljoša Matko je namreč spet stekel sam proti golu, Pintol je žogo znova odbil, a je ta zadela v glavo Matea Karamatića in se skotalila v prazno mrežo za 4:2. Ob koncu je Rui Pedro le kozmetično popravil izid.

Gorica nasmejana v Sežani

Obračun Sežancev in Novogoričanov se je po preobratu (3:1) končal s slavjem izbrancev Mirana Srebrniča. Kljub temu, da so bili v prvem polčasu slabši tekmec, so modro-beli v kratkem obdobju ob koncu prvega dela prišli od zaostanka do vodstva. Sežanci so v drugem delu sicer poskušali priti do izenačenja, a jim je veselje večkrat preprečil Uroš Likar. Tabor je po četrtem porazu padel na zadnje mesto, Gorica pa je po drugi zmagi na sedmem.

Etien Velikonja je zadel za izenačenje Gorice. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tabor je prišel do vodstva v 19. minuti tekme, ko je z leve strani žogo v kazenski prostor poslal Nabil Khali, Denis Kouao pa je nato z nizkim volejem premagal vratarja Likarja. A odgovor je sledil v 36. minuti, ko je po kotu in odbiti žogi do strela iz obrata prišel Etien Velikonja na približno desetih metrih in z volejem premagal Jana Koprivca. Sedem minut pozneje je Gorica prišla do popolnega preobrata, ko je po prostem strelu z desne strani in neodločnih domačih branilcih do strela z glavo, potem ko se je žoga že odbila od tal, prišel Denis Cerovec in poskrbel za 2:1. Že v sodnikovem podaljšku pa je iz bližine zmago Novogoričanov potrdil Miroslav Iličić.

Sosedski obračun pripadel Domžalčanom

Nogometaši Domžal so na prvi tekmi devetega kroga 1. SNL v petek dokazali, da so gospodarji Športnega parka ob Kamniški Bistrici. Varovanci Simona Rožmana so po preobratu s 3:1 (0:1) ugnali sosede iz Radomelj in zmagali tretjič v tej sezoni, Radomlje pa ostajajo pri desetih točkah.

Domžalčani v prvem polčasu niso pokazali ničesar in so zasluženo zaostajali, besede Rožmana v slačilnici in zamenjave pa so obrodile sadove, v drugem delu so bili domači povsem druga ekipa, ki je pripravila preobrat. Osrednje ime tekme je bil Ivan Durdov, ki je najprej dosegel avtogol, nato pa še dva gola za svojo ekipo.

Domžale so po preobratu slavile s 3:1. Foto: Grega Valančič/Sportida

Radomlje so povedle v 43. minuti, ko je Madžid Šošić z desne strani poslal močan predložek v sredino, kjer je žoga zadela Ivana Durdova in presenetila Mulalića, ki se prav tako ni najbolje odzval. Za avtogol se je Durdov, hrvaški napadalec, oddolžil že takoj na začetku drugega dela, ko je zadel po podaji Enesa Alića z leve strani.

To pa še ni bilo vse od do takrat dvakratnega strelca. Potem ko je Franko Kovačević v 50. minuti zadel zunanji del mreže, ga je nekaj trenutkov pozneje posnemal tudi sam, po strelu ali neposrečeni podaji Mitje Ileniča v 74. minuti pa je sedem minut pozneje svojo ekipo popeljal v vodstvo. Domžalčani so zmago potrdili v sodnikovem dodatku, ko je protinapad izpeljal Borna Barišič.

Domžalčani so tako uspešno preboleli boleči poraz v Stožicah, kjer so v nedeljo vodili že z 2:0, le nekaj milimetrov pa jih je delilo še od povišanja prednosti na 3:0.