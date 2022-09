Nekdanji francoski reprezentant okrepil Radomlje

''Radomljanom je ob koncu prestopnega roka uspel velik met!'' S temi besedami navdušenja se začenja sporočilo NK Radomlje o prihodu še enega tujca, s katerim so pri trenutno petouvrščenem klubu 1. SNL sklenili poletno dogajanje na nogometni tržnici. Kot zadnji se je mlinarjem pridružil mladi zvezni igralec Darly N'Landu.

''Zelo sem vesel, da sem prispel v Radomlje. Klub se je zares potrudil, da me je pripeljal v svoje vrste. Komaj čakam, da začnem igrati in se dokažem v slovenski ligi. Igralce sem že spoznal in počutim se zares lepo. Upam, da nam bo skupaj uspelo doseči naše cilje,'' je sporočil Francoz ob prihodu v Slovenijo.

Bivši francoski reprezentant okrepil vrste Radomljanov 📄✍️



Darly N'Landu se v Radomlje seli iz francoskega prvoligaša Lilleja. Kot posojen je nastopal tudi za belgijskega prvoligaša Mouscron ⚽️



Darly, dobrodošel med Mlinarji! 🙌



💛🖤#hocemozmoremosmo pic.twitter.com/9vt5xQgwfF — NK Radomlje (@NKRadomlje) September 8, 2022

V Radomlje se seli iz francoskega prvoligaša Lilleja, pri katerem je pred leti igral zdajšnji selektor mlade reprezentance Milenko Ačimović. N'Landu je za selekcije do 16, 17 in 18 let skupno zbral sedem nastopov in dosegel en zadetek. Z izbrano vrsto do 17 let je igral tudi proti Sloveniji.

Kot mladinec Lilla je nastopal v skupinskem delu lige prvakov, pozneje nabiral izkušnje v B ekipi Lilla, v sezoni 2020/21 je igral v Belgiji za Mouscron, pozneje pa je bil s strani Lilla posojen še francoskemu nižjeligašu Avranchesu. V tretji in četrti francoski ligi je skupno zbral 44 nastopov.

Radomlje se bodo v petek v tekmi devetega kroga v lokalnem obračunu pomerile z Domžalami.