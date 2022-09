Maribor zaradi navijačev ob 1.250 evrov

Mariborski klub bo moral kazen plačati zaradi metanja večjega števila papirnatih trakov, povzročitve prekinitve tekme ter večkratnega prižiganja bakel, pri vsem pa je disciplinski sodnik upošteval tudi predkaznovanost.

Prvoligašu iz Kopra je naložil plačilo 700 evrov kot posledica nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so prižigali bakle in jih metali na zelenico ter zaradi povzročitve prekinitve tekme in žaljivega skandiranja.

Ljubljanska Olimpija bo morala zaradi nešportnega in neprimernega obnašanja navijačev ter žaljivega skandiranja plačati 50 evrov kazni. Iz kluba so poslali pisno izjavo, ki jo je disciplinski sodnik upošteval kot olajševalno okoliščino.

Igralec Celja Ivan Božić bo po sklepu disciplinskega sodnika izpustil eno prvenstveno tekmo.