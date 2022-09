Neverjeten podatek, ki je dal misliti Sloveniji

Olimpija je v soboto v Celju v obdobju med 54. in 67. minuto prejela toliko zadetkov, kot pred tem v celotni sezoni. V kar 773 minutah! To je podatek, ki daje misliti Sloveniji o tem, kako velika je bila dominanca zmajev v uvodnih osmih krogih prvenstva, ko so si zagotovili veliko prednost pred tekmeci.

Damirju Čontali (Mura), Dušanu Kosiću (Tabor), Dejanu Grabiću (Bravo), zdaj že nekdanjemu trenerju vijolic Radovanu Karanoviću (Maribor), Miranu Srebrniču (Gorica), Zoranu Zeljkoviću (Koper), Nerminu Bašiću (Radomlje) in Simonu Rožmanu (Domžale) ni uspelo. Naleteli so na premočno Olimpijo, padli v zeleno-beli mlin in ostali brez točk. Vseeno pa Albertu Rieri ni uspela popolna zbirka skalpov slovenskih stanovskih kolegov. V 9. krogu se mu je zataknilo, usoden je bil drugi polčas dvoboja v Celju, ki je postregel z neverjetnim statističnim podatkom in ogromno pohvalo, namenjeno Romanu Pilipčuku. Ukrajinec je razkril recept, ki ga je popeljal do proslavljanja najslajše zmage, odkar deluje v 1. SNL!

Zmagovitega niza Olimpije je konec. Albert Riera vendarle ni premagal vseh devetih razpoložljivih tekmecev zapored. Celjani so v soboto zvečer, ravno takrat, ko so se slovenski odbojkarji na Poljskem neuspešno potegovali za vstop v finale svetovnega prvenstva, preprečili zmajem, da bi izenačili skoraj tri desetletja star klubski rekord. Premagali so zeleno-bele (4:3) in poskrbeli, da rekord, kar zadeva najdaljši niz zmag na začetku prvenstva, ostaja v rokah Bojana Prašnikarja, ki je sezono 1994/95 odprl z devetimi zaporednimi zmagami. Riera jo je z osmimi, nato pa je prvič občutil grenkobo poraza. Zanimivo je, da sta tako Riera letos kot Prašnikar pred 28 leti zmagoviti niz končala v knežjem mestu. Prvi na stadionu Z'dežele, drugi na Skalni kleti.

Riera sprva presenetil Celjane, nato pa ...

Trener Celja Roman Pilipčuk je priznal, da ga je odločitev stratega Olimpije Alberta Riere o tem, da bodo zmaji zaigrali v obrambi s štirimi igralci, presenetila. Foto: Grega Valančič/Sportida Celjani so s sobotno zmago ponudili tudi upanje preostalim tekmecem, da se Olimpija v tej sezoni z ''zelenim ferarrijem'' vendarle ne bo po enosmerni cesti odpeljala do naslova, ampak se bo o tem, kdo bo prvak, moralo vprašati tudi druge. Pa po prvem polčasu dvoboja na stadionu Z'dežele, na katerem se je zaradi divjanja nevihte tik pred derbijem zbralo manjše število gledalcev od predvidenega, sploh ni kazalo tako. Niti približno.

Olimpija je imela po prvem polčasu derbija v Celju lepo prednost. Po dveh zadetkih Maria Kvesića je odšla na počitek z vodstvom 2:0. Takrat je strateg zmajev Albert Riera, znan po tem, da želi tekmeca presenetiti s taktično postavitvijo, dosegel svoje. ''V prvem polčasu smo pričakovali, da bo Olimpija srečanje začela s tremi branilci, vendar so se postavili nekoliko drugače. V garderobi smo se sicer dogovorili, kdo je za koga zadolžen v fazi branjenja, toda nekako nam ni uspevalo uresničevati naših načrtov. Zaradi tega smo prejeli po mojem mnenju dva povsem nepotrebna zadetka. Vendar med odmorom v garderobi ni bilo nobene panike, vsi smo se dobro zavedali, da se lahko vrnemo v igro in uprizorimo popoln preobrat,'' je trener Celja Roman Pilipčuk, slovenski javnosti še vedno malo znan strateg iz Ukrajine, vseeno verjel v preobrat.

Albert Riera je prvi poraz v 1. SNL kot trener Olimpije doživel šele v 9. krogu. Še vedno ni izkusil, kako je remizirati na tekmi slovenskega prvenstva. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zgodba je spominjala na tisto, ki jo je Riera spisal pred tednom dni. Takrat je po prvem polčasu v Stožicah proti Domžalam zaostajal z 0:2, a ostal miren in sproščen, saj mu je šesti čuti sporočal, da bi se mu lahko na koncu rezultatsko vendarle izšlo. V drugem delu je poskrbel za spremembe, spravil tekmeca Simona Rožmana v zagato in zmagal (3:2).

Tokrat se je podobno godilo z njim, le da se je Riera znašel v vlogi, s katero se je prejšnji konec tedna srečeval Rožman. Tokrat se je za spremembe po prvem polčasu odločal Pilipčuk, zadel v polno in z norim pritiskom na zvezno in zadnjo vrsto Olimpije prihajal do številnih priložnosti. V nepozabnih 13 minutah, ki so bile nesrečne za Ljubljančane, so Celjani prišli do velikega preobrata (3:2) in spisali izjemno zgodbo. Olimpija se je prvič v tej sezoni v 1. SNL znašla na kolenih.

Ukrajinski strateg Roman Pilipčuk se je zapisal v zgodovino 1. SNL kot prvi, ki je zadal poraz Albertu Rieri. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljančane prisilili, da so storili veliko napak

Nigerijec Charles Ikwuemesi je sodeloval pri preobratu Celja z dvema zadetkoma. Skupno jih je dal v tej sezoni že pet in je drugi najboljši strelec tekmovanja. Foto: Vid Ponikvar ''Že v prvem polčasu smo imeli precej priložnosti, da bi zadeli, zato nismo bili v skrbeh za drugo polovico igre. Točno smo se dogovorili, kako se bomo lotili Olimpije tako v napadu kot v obrambi. Zadnjo linijo smo postavili višje in s tem zmanjšali prazen prostor na sredini igrišča. Na ta način smo Ljubljančane prisilili, da so storili veliko napak. Vedeli smo, da je Olimpija takoj po izgubljeni žogi najbolj ranljiva in to smo začeli dobro izkoriščati, kar nam je prineslo veliko priložnosti. Te pa smo začeli izkoriščati,'' je po sladki zmagi pojasnjeval trener Celja in dvoboj z Olimpijo označil za najboljšega in najbolj zanimivega v tej sezoni.

''Ne le zaradi rezultata in obeh ekip. Predvsem zaradi navijačev. Zbralo se je lepo število gledalcev in bili so neverjetni. Tudi oni so močno zaslužni za to zelo pomembno zmago," se je zahvalil ljubiteljem nogometa. Na celjskem stadionu se jih je zbralo nekaj več kot dva tisoč. Natančneje, 2.046. Imeli so kaj za videti, v domačih vrstah pa so lahko znova najglasneje zaploskali Nigerijcu Charlesu Ikwuemesiju, ki se prebija med prve kandidate za osvojitev priznanja najboljšega strelca sezone.

V 13 minutah tolikokrat kot pred tem v 773 minutah! Olimpiji je po prvem polčasu, ki ga je po zaslugi dvakratnega strelca Maria Kvesića dobila z 2:0, kazalo imenitno. V drugem delu je igra zmajev močno padla, Celjani so nadigrali vodilno ekipo. Foto: Grega Valančič/Sportida Klubska stran Olimpije do 14. ure v nedeljo sploh ni objavila novice o porazu v Celju. Na tem področju škripa in ni tako veličastna, kot so rezultati članske ekipe v 1. SNL. Je pa na površje izplaval neverjeten statistični podatek, ki priča o tem, kako krizne minute je doživljala obramba zmajev v drugem polčasu tekme v Celju. Takrat je namreč prejela več zadetkov kot pred tem v celotnem poteku sezone. V osmih tekmah in pol! Njena mreža se je v drugih 45 minutah srečanja v knežjem mestu zatresla večkrat kot v 765 minutah od začetka sezone! Ali še natančneje, v ''zloglasnih'' 13 minutah dvoboja za Olimpijo, od 54. do 67. minute, se je mreža Olimpije zatresla tolikokrat kot pred tem v celotnih 773 minutah! Do 14. ure v nedeljo na klubski strani Olimpije sploh še ni bilo ne duha ne sluha o sobotnem porazu v derbiju kroga v Celju in koncu zmagovitega niza vodilne ekipe prvenstva. Odkar brani za Olimpijo Denis Pintol, je moral na treh tekmah po žogo v svojo mrežo sedemkrat. Njegov stanovski kolega Matevž Vidovšek, ki zaradi poškodbe dlani ne more pomagati soigralcem, zaradi tega pa bi lahko ostal tudi brez morebitnega prvega vpoklica za člansko izbrano vrsto, na uvodnih šestih srečanjih, ko je stal med vratnicama zmajev, sploh ni prejel zadetka. V 540 minutah.

Riera vedel, da Olimpija ne more nizati zgolj zmag

Nino Kouter, še nedavno standardni članski reprezentant Slovenije, je dočakal strelski prvenec v dresu Celja ravno v derbiju 9. kroga proti Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida Zmagoslavni niz Olimpije se je torej končal. Mura (2:0), Tabor (1:0), Bravo (1:0), Maribor (2:0), Gorica (2:0), Koper (2:0), Radomlje (2:1) in Domžale (3:2) je bila zbirka osmih uvodnih zmag, s katero so si zmaji zagotovili ogromno prednost pred zasledovalci. Pred prvakom Mariborom imajo kar +16! Čeprav je šlo Olimpiji odlično, je njen trener Španec Albert Riera v svojem slogu, s katerim se ni prikupil le svojim varovancem, ampak večini slovenske nogometne javnosti, opozarjal, kako bo enkrat že napočil konec zmagovite serije.

Zavedal se je, da Olimpija ne bo mogla ponoviti zgodovinskega podviga Arsenala, znamenitih ''Nepremagljivih'' (The Invincibles), ki so v sezoni 2003/04 pod vodstvom Arsena Wengerja postali angleški prvaki in pri tem v sezoni niso izgubili niti enkrat. Riera ima sicer določene povezave z Arsenalom. Zdajšnji trener topničarjev Mikel Arteta je njegov znanec, njegov pomočnik Pablo Remon Arteta pa bratranec stratega Arsenala. Olimpija podobno kot bogati londonski klub še vedno vodi v prvenstvu, ima pa navkljub porazu v Celju še ogromno prednost. Kar osem točk pred Celjani, Koper pa bi se lahko v primeru današnje zmage na Fazaneriji približal Olimpiji na -6.

Olimpijo čaka prihodnji konec tedna zahtevno gostovanje v Murski Soboti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zadovoljstvo ob pogledu na lestvici je torej v očeh navijačev Olimpije še vedno ogromno, zdaj pa sledi ogromen izziv za Ljubljančane. Sledi nekaj, o čemer je trener Riera že opozarjal. Kaj se bo zgodilo, ko Olimpija na igrišču ne bo vselej zmagovala. To bo zelo zahtevno obdobje, saj čaka zmaje prihodnjo soboto še eno zelo zahtevno gostovanje, nastopili bodo v Murski Soboti. Celjane, ki so dokazali, kako so zeleno-beli in njihov strateg Riera vendarle iz mesa in krvi, na drugi strani po lažjem ogrevanju v pokalu (proti Laškemu) čaka gostovanje v Domžalah.