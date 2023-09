Pretres v Rogaški, predsednik se umika in prekinja sponzorske pogodbe

Ko je vodja tekmovanj Nogometne zveze Slovenije (NZS) v petek v skladu s tekmovalnim pravilnikom NZS obelodanil odločitev, da se neodigrana tekma 6. kroga med Koprom in Rogaška registrira z rezultatom 3:0 za domačine, v taboru kluba iz Rogaške Slatine niso skrivali slabe volje. Že prej so napovedovali, da ne bodo odigrali naslednje tekmo proti Radomljam, če NZS ne bo priznala svoje odgovornost in ponovno delegirala tekme na Bonifiki. Sledil je nov udarec za drugoligaške prvake, saj je predsednik Bojan Jeršečič odločil za umik iz celotnega nogometnega sistema.

''Po več letih vodenja NK Rogaška, velikih osebnih vlaganjih v razvoj kluba, posledično tudi v napredek slovenskega nogometa, spoznavam, da je to način, ki v slovenskem nogometnem prostoru ni zaželen oziroma je celo kaznovan. Na podlagi zadnje odločitve Nogometne zveze Slovenije, s katero je ponovno pokazala svojo moč nad nemočnim, sem se odločil podati odstopno izjavo z mesta predsednika NK Rogaška in hkrati prekiniti vse sponzorske pogodbe, vezane na klube, ki tekmujejo pod okriljem NZS. Vrednote, kot so fair play, poštenje, enakost, razvoj mladih igralcev in dobrobit slovenskega nogometa, za kar smo se zavzemali v NK Rogaška, se ne skladajo z vrednotami krovne nogometne organizacije – še več, so v očitnem nasprotju z delom in odnosom NZS, zato je edina logična poteza umik iz celotnega sistema,'' je zapisano v sporočilu za javnost NK Rogaška. Dvoboj 7. kroga med Rogaško in Radomljami bi sicer moral biti odigran v nedeljo v Krškem, kjer črno-beli do takrat, ko bo končana prenova stadiona v Rogaški Slatini, gostijo prvoligaške tekmece, a je po zadnjih dogodkih, po katerih Rogaška ni skrivala nezadovoljstva in ogorčenja z odločitvami krovne zveze, pod vprašajem. Prvoligaška sezona 2023/24 je tako že konec poletja doživela zaplet, ki bi lahko še dolgo odmeval.

