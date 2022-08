Spočita in nedotakljiva Olimpija pri utrujenemu Mariboru

Prvoligaški ples se bo nadaljeval z današnjim spopadom na Krasu, kjer bosta prvo zmago v tej sezoni lovila Tabor in Celje. Vrhunec 4. kroga 1. SNL prinaša nedeljski večni derbi v Ljudskem vrtu, katerega bo vodilna Olimpija pričakala bistveno bolj spočita od branilcev naslova iz Maribora, ki so v četrtek v Evropi izgubili s HJK Helsinki in vknjižili že tretji zaporedni poraz. Zadnja tekma 3. kroga bo odigrana šele v ponedeljek.

Začelo se bo na Krasu. Tabor se bo v večernih urah na stadionu Rajko Štolfa skušal znebiti zadnjega mesta. V goste prihajajo Celjani, ki ne skrivajo visokih ambicij, a so pod vodstvom novega trenerja Ukrajinca Romana Pilipčuka še vselej remizirali. Za kaj več bo treba začeti zmagovati, lahko pa navijače rumeno-modrih vsaj veseli dejstvo, da Celjani v tej sezoni še niso izgubili.

V zadnjem nastopu so se spogledovali z bolečim porazom, saj je Mura v knežjem mestu še nekaj minut pred koncem vodila s 3:1, a so se nato čudežno vrnili in osvojili točko (3:3). Ta preobrat bi jim lahko okrepil in utrdil samozavest. Statistika je njihov zaveznik, Celjani so v 1. SNL na devetih gostovanjih v Sežani kar šestkrat zmagali. Dušan Kosić, ki je leta 2020 popeljal Celje do zgodovinskega naslova prvakov, je pred zahtevnim izzivom, saj bi nov rezultatski neuspeh Tabora, ki si skuša v tej sezoni priigrati obstanek v nekoliko pomlajeni zasedbi, spravil v nehvaležen položaj. Kraševci bi lahko že zelo hitro po začetku sezone izgubili stik s sredino razpredelnice.

Domžalčane še peče pokalni poraz

Bravo je v zadnjem nastopu ostal praznih rok na ljubljanskem obračunu v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar Za edini sobotni prvoligaški spopad bosta poskrbela Bravo in Domžale. Dejan Grabić in Simon Rožman, stara trenerska znanca s slovenskih zelenic, ne moreta biti pretirano zadovoljna z vstopom v novo sezono. Šiškarji so resda osvojili tri točke, a pri tem v 270 minutah dosegli le en zadetek, tako da imajo najmanj učinkovit napad v prvi ligi. Domžalčani so jih dosegli že štiri, a jim tudi to ni pomagalo do več kot dveh osvojenih točk. Zalomilo se jim je zlasti na gostovanju pri Muri, ko so zapravili vodstvo s 3:1, na zadnji tekmi pa so v praktično zadnjih sekundah sodnikovega podaljška dovolili izenačenje Taboru.

Dvoboj bo tudi v znamenju spomina na dramatični polfinalni dvoboj pokala Slovenije, v katerem se je sprva smejalo gostom iz mesta v Kamniški Bistrici, nato je v drugem polčasu sledil neverjeten preobrat Šiškarjev. Domžale na stadionu ŽAK ne bodo gostovale prvič po tistem dramatičnem razpletu, po katerem so se lahko dokončno poslovile od možnosti za nastop v Evropi. Le nekaj dni pozneje so zmagale v 1. SNL z 2:0, kar je bila njihova tretja zaporedna zmaga nad Bravom v prvi ligi, ki pa ni odtehtala razočaranja po pokalnem neuspehu.

Radomlje napadajo prvo mesto!

Radomljani so v tej sezoni še neporaženi. Foto: Vid Ponikvar Nedelja, ki prinaša vrhunec slovenskega klubskega nogometa, se bo začela v Domžalah. Radomljani imajo priložnost, da z novim podvigom (vsaj za nekaj ur) znova poskočijo na vodilni položaj! Če bi odpravili Muro, ki bo le stežka prebolela zapravljeno na zadnji tekmi v Celju, bi pozdravili že tretjo zmago v tej sezoni. Črno-beli iz Murske Sobote vseeno verjamejo, da premorejo dovolj kakovosti in širine na klopi za zmago. Po dolgem času so si lahko med tednom, saj ne tekmujejo več v Evropi, dodobra spočili. Noge niso več utrujene, zdaj jih žene naprej motivacija, da upravičijo status enega izmed favoritov, enega izmed klubov, ki naj bi imel na papirju v 1. SNL eno najboljših zasedb.

Mlinarji na drugi strani nimajo nič izgubiti. Marljivo delajo, uigravajo najnovejše okrepitve, in skušajo zadržati visoko mesto na lestvici. Zato se v nedeljo ob 17.30 obeta razburljivo srečanje, na katerem bi lahko padlo veliko zadetkov.

Spočita Olimpija pri utrujenem Mariboru

Radovan Karanović z Mariborom izkuša peklenski teden, poln zahtevnih tekem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V nedeljo ob 20.15 se bosta v Ljudskem vrtu udarila Maribor in Olimpija. Vijolice bodo v prestižni dvoboj, na katerem bodo skušale znižati velik zaostanek za zmaji (-6), vstopile z manj svežine kot gostje iz Ljubljane. Varovanci Radovana Karanovića že dolgo ne vedo, kaj pomeni prosta sredina tedna. Obveze v Evropi, ki bodo trajale še kar nekaj časa (še najmanj tri kvalifikacijske tekme), so jih popeljale v zahteven položaj, poraz proti finskemu prvaku HJK Helsinki (0:2) pa je poskrbel za nadaljevanje rezultatske krize, saj je bil to že tretji zaporedni poraz slovenskih prvakov.

Številni nogometaši Maribora še ne premorejo takšnih izkušenj, zato najtrofejnejšemu slovenskemu klubu ni lahko. Za nameček prihaja še motivirana Olimpija, ki navkljub kaosu v organizacijskem smislu na zelenici pod taktirko Alberta Riere deluje zelo posrečeno. Ima najboljšo obrambo prvenstva, mladi vratar Matevž Vidovšek sploh še ni prejel zadetka, v napadu pa navkljub strelski krizi Mustafe Nukića in Ivana Prtajina vedno nekdo doseže zadetek. Tako je bilo proti Muri (2:0), Taboru (1:0) in nazadnje proti Bravu (1:0), ko je v polno zadel komaj 18-letni branilec Marcel Ratnik ter dočakal strelski prvenec.

Ko sta Maribor in Olimpija igrala zadnji večni derbi, je bil v začetku aprila v Ljudskem vrtu z 1:0 boljši gostitelj. Radovan Karanović je tako v dvoboju "rumenih" ("žuti" proti "velikemu žutemu") proslavljal dragoceno zmago proti Robertu Prosinečkemu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor je na drugi strani na uvodnih treh prvenstvenih tekmah prejel že kar sedem zadetkov. Vijolice so zadnji večni derbi v Ljudskem vrtu dobile z 1:0, takrat je trener Karanović prekinil niz devetih srečanj Maribora brez zmage nad Olimpijo. Z nekaj sreče je ugnal slovitega tekmeca na klopi Ljubljančanov, Roberta Prosinečkega, odločilni zadetek je dosegel Srb Ognjen Mudrinski, ki je po sezoni zapustil Štajersko. Napad Maribora se je oprijel hrvaške pomoči, zdaj v njem kraljuje Roko Baturina, ki je v dresu Brava že znal tresti mrežo Olimpije. Bi lahko Karanović zdaj dočakal še zmago proti še enemu trenerju zmajev z zelo prepoznavnim imenom svetovnega nogometa, Rieri? Po bolečem četrtkovem porazu proti HJK Helsinki, to je bil že tretji zaporedni poraz Maribora, bo izpostavljen velikemu pritisku.

Glavni sodnik mariborsko-ljubljanskega obračuna bo David Šmajc.

Primorski derbi v mestu vrtnic

Andrej Kotnik je v tej sezoni v izvrstni strelski formi. V 1. SNL je dosegel tri, v Evropi pa en zadetek. Foto: Ana Kovač V sklepnem dejanju 4. kroga se bosta v ponedeljek zvečer v novogoriškem Športnem parku za točke pomerila primorska tekmeca Gorica in Koper. Vrtnice bodo lovile pozitiven rezultat, s katerim bi okrepile število točk, še kako nujen v boju za obstanek, Koprčani pa po izpadu iz Evrope in zadnji zmagi nad Mariborom (2:1), s katero so dokazali, da niso pozabili igrati vrhunskega nogometa, načrtujejo popoln napad na vrh razpredelnice. Kanarčki bodo za kaj več potrebovali več razigranih strelcev. Za zdaj je vroč le Andrej Kotnik, Koprčane pa najbolj skrbi strelska suša Jamajčana Kaheema Morrisa kot tudi poletne okrepitve Daria Kolobarića.

Trener vrtnic Miran Srebrnič dobro pozna Koprčane. Ponedeljkovo tekmo, na kateri se bodo morali vloge favoritov otepati gostje, vidi kot idealno priložnost za prekinitev manj uspešnega niza, porazov proti Mariboru (2:3) in Radomljam (0:1).

1. SNL, 4. krog: Petek, 5. avgust:

17.30 Tabor - Celje Sobota, 6. avgust:

17.30 Bravo - Celje Nedelja, 7. avgust:

17.30 Radomlje - Mura

20.15 Maribor - Olimpija Ponedeljek, 8. avgust:

20.15 Gorica - Koper

Lestvica: 1. Olimpija 3 tekme - 9 točk

2. Radomlje 3 - 7

3. Koper 3 - 6

4. Mura 3 - 4

5. Celje 3 - 3

6. Gorica 3 - 3

7. Bravo 3 - 3

8. Maribor 3 - 3

9. Domžale 3 - 2

10. Tabor 3 - 1