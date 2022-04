V živo: Tavares rešil Maribor, Mura igra proti Radomljam

Vodilni Maribor je v 32. krogu prve lige v Sežani štirikrat stresel okvir vrat in ob polčasu zaostajal z 0:1, nakar sta tri točke rešila veterana Rok Kronaveter in Marcos Tavares. Se je pa poškodoval njihov vratar Ažbe Jug. Prvi Mariborov zasledovalec na lestvici Koper v nedeljo igra z Olimpijo.

1. SNL, 32. krog, 19.15:



Radomlje - Mura 0:0

Rok Kronaveter Foto: Miloš Vujinović/Sportida V minulem krogu je Maribor remiziral z Radomljami, še težje delo ga je čakalo v tem - gostovanje v Sežani, kjer so že oddajali točke. V prvem polčasu so vijoličasti kar trikrat zatresli okvir vrat (Ognjen Mudrinski, Aljaž Antolin in Martin Milec), na odmor pa odšli z zaostankom 0:1. Z bele točke je v 13. minuti zadel Dino Stančić. Enajstmetrovko je zakrivil Antoine Makoumbou, ki je v kazenskem prostoru podrl Rodrigueja Bongonguija. Pri branjenju 11-metrovke si je ramo poškodoval mariborski vratar Ažbe Jug in moral v slačilnico. V vratih ga je nadomestil 22-leni Nizozemec Manno Bergsen. To je bil njegov prvi nastop v prvi slovenski ligi.

Trener Radovan Karanović in njegovi varovanci niso mogli verjeti, ko se je zgodba nadaljevala tudi po odmoru. Naslednji, ki je zatresel okvir vrat, je bil Đorđe Ivanović. Držali so se za glavo. Nato pa je v 54. minuti le prišla odrešitev. Na svoji 300. tekmi v prvi ligi je za izenačenje na 1:1 zadel Rok Kronaveter. Dokončen preobrat pa je vijoličastim priigral še en veteran - Marcos Tavares. Kot že ničkolikokrat je rešil Maribor. Le nekaj trenutkov zatem, ko je vstopil v igro, je po podaji z glavo Nemanje Mitrovića zabil svoj 159. gol v prvi ligi. Skupno pa je bil to njegov 209. gol v dresu Maribora. Za končni izid 1:2.

Mura lahko skoči pred Olimpijo

Radomljani so v tej sezoni na treh tekmah izgubili proti Muri le enkrat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sobotni spored se bo nadaljeval v Domžalah, kjer igrajo domače tekme Radomlje, a v Športnem parku niso preveč uspešne, saj večino točk osvajajo na gostovanjih. Nazadnje so se z Ljudskega vrta vrnile z dragoceno točko (0:0), ki jih je utrdila na osmem mestu. Zgodovinski podvig, prvi zagotovljeni obstanek v slovenski klubski eliti (v tretjem poizkusu), je vse bližje.

Če bi Radomljani po Mariboru spravili v slabo voljo še prvaka Muro, bi bilo zadovoljstvo mlinarjev, ki ne bodo mogli računati na kaznovanega Gedeona Guzino, še toliko večje. Njihov partner Hajduk Split je v sredo premagal zagrebški Dinamo. Dvoboj sta si v živo ogledala tudi predsednik Matjaž Marinšek in športni direktor Andro Fistonić, ki bosta zvečer stiskala pesti za nogometaše v rumeno-črnih dresih proti Muri. Spomin na zadnjo medsebojno tekmo je v njunih očeh prijeten. Radomljani so konec februarja osvojili Fazanerijo z 2:0, v polno sta zadela Hrvata Tomislav Mrkonjić in Ivan Šarić.

Mura prihaja v Domžale brez kaznovanega branilca Mihe Kompana Breznika. Z zmago lahko prehiti Olimpijo in se zavihti na tretje mesto, ki zanesljivo vodi v Evropo (četrto mesto bo omogočalo evropsko vozovnico le v primeru, če bo Koper v finalu pokala premagal Bravo), zato Prekmurcem ne manjka motiva. Trener Damir Čontala pričakuje, da bodo Radomlje bolj napadalno usmerjene, kot so bile konec februarja v Murski Soboti ali pa na zadnji tekmi v Mariboru, ko so parale živce vijolicam in uresničile cilj z manj atraktivno, a toliko bolj disciplinirano igro.

Domžale se vračajo v Spodnjo Šiško

Bravo je v sredo v pokalu po velikem preobratu premagal Domžale s 3:2. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedelja se bo začela v Spodnji Šiški, kjer se bosta po štirih dneh ponovno udarila Bravo in Domžale. Če je bila tista tekma označena kot najpomembnejša v sezoni za oba kluba, saj je odločala o finalistu pokala, s tem pa tudi možnosti za osvojitev lovorike ter evropske vozovnice, pa bo tokrat vse drugače.

Šiškarji so v sredo po dramatični zmagi, epskem preobratu od 0:2 na 3:2, ko je v sodnikovem podaljšku za veliko slavje gostiteljev poskrbel Gregor Bajde, pisali zgodovino. Prvič so se uvrstili v veliki finale, Domžalčanom, ki so bili v preteklosti vajeni osvajanj vseh možnih slovenskih lovorik, pa uničili sezono. Rumena družina je namreč vse karte vrgla na pokal, a se ji namera ni posrečila. V prvenstvu ni zmagala že osem tekem zapored, na lestvici padla na sedmo mesto, tako da bi lahko ob nadaljevanju nizanja slabših rezultatov celo ogrozila obstanek.

Stolček Dejana Djuranovića se vse bolj trese, v nedeljo pa se lahko vsaj delno maščuje soimenjaku Dejanu Grabiću in po dveh mesecih prvič okusi sladkost zmage. Zanimivo je, da so Domžalčani nazadnje proslavljali zmago ravno proti Bravu, bilo je 26. februarja. Takrat so doma zmagali s 3:0.

Tokrat bo lahko bolj sproščeno zaigral Bravo. Matematika pravi, da bi lahko v prvenstvu še napadal tretje mesto, a bi potreboval izjemne rezultate, na roko pa bi mu morali iti tudi spodrsljaji sosedov na lestvici. Tako bodo Šiškarji bolj ali manj ostali zasidrani na sredini lestvice in se v miru pripravljali na največji izziv v kratki zgodovini kluba, finalu pokala s Koprčani, ki bo čez poltretji teden v Celju.

Zeljković prvič proti Prosinečkemu

Koprčani so jo v tej sezoni že večkrat zagodli Olimpiji. Jeseni so jo po zmagi v Stožicah tudi izločili iz pokalnega tekmovanja. Foto: Nik Moder/Sportida Derbi kroga bo na Bonifiki. Obeta se spektakel, saj potrebujeta točke oba akterja. Tako Koper kot tudi Olimpija. Kanarčki so v izjemnem položaju. Če bi dočakali spodrsljaj Maribora, bi se jim ponudila priložnost za skok na vrh razpredelnice. Koper je bil prvič in za zdaj zadnjič prvak leta 2010. Bi se lahko z zlatimi črkami v klubsko zgodovino vpisalo tudi leto 2022?

Kanarčki, ki so v igri kar za dvojno krono, saj bodo 11. maja v finalu pokala v Celju favoriti proti Bravu, nočejo prehitevati dogodkov. Skušajo ostati ponižni, trdno na tleh, zato iz njihovih ust ne bomo slišali drznih napovedi. Osnovni cilj ostaja Evropa, do katere jih ločijo le še milimetri. Če pa se bo ponudilo še kaj več, bodo to rade volje sprejeli.

Trener Zoran Zeljković se zaveda nehvaležnosti zgoščenega ritma tekem. Zmaji so lahko med tednom počivali in na treningih spoznavali filozofijo dela Roberta Prosinečkega, Koprčani pa so v hudi pokalni bitki v četrtek stežka izločili Celjane in pri tem porabili ogromno energije. Zmagoviti zadetek je dosegel Bede Osuji in sklenil sanjski dan, saj je v četrtek postal tudi novopečeni očka. Je pa proti Celjanom poškodbo staknil Luka Vešner Tičić, tako da bo moral Zeljković proti Olimpiji malce premešati zvezno vrsto.

Pri gostih, ki so teoretično še vedno v igri za naslov, ob manj prijetnem scenariju pa bi lahko ob zdrsu na četrto mesto ostali celo brez Evrope, zaradi kazni ne bo branilca Đorđeta Crnomarkovića. Nadomestil bi ga lahko mladi up Marcel Ratnik, eden redkih Slovencev, ki bi lahko zaigral v udarni enajsterici zmajev. Odkar vodi zmaje Prosinečki, je še na vsaki izmed treh tekem začel dvoboj z zgolj dvema Slovencema v začetni postavi.

V Kidričevem vse glasnejši alarm

Robert Pevnik še verjame, da bi lahko Aluminij obstal v 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V ponedeljek se bosta za točke pomerila Aluminij in Celje. V Kidričevem že dalj časa zvoni alarm, padec v drugo ligo je vse bolj realen. Aluminij v tem letu sploh še ni zmagal, tega za zdaj ni mogel spremeniti niti novi trener Robert Pevnik. Ker je do konca le še pet krogov, Tabor pa pred 32. krogom beži za šesto točko, so Kidričani izpostavljeni vse večjemu pritisku. Možnosti za zagotovitev obstanka je vse manj. Že dalj časa so zabetonirani na dnu razpredelnice, tako da bi jih lahko rešil le še daljši niz pozitivnih rezultatov, zlasti zmag.

''Situacija ni prijetna, vendar v nas še tli upanje, želja,'' trener Pevnik še ni vrgel puške v koruzo. Še vedno verjame, kako so njegovi izbranci zmožni premagovati prvoligaške tekmece in ostati v boju za obstanek do zadnjega kroga.

Na drugi strani bo utrujena celjska zasedba, ki je v četrtek na Bonifiki izpadla iz pokala in tako ostala brez glavne nagrade sezone. Če bi se uvrstila v finale pokalnega tekmovanja, bi 11. maja na domači zelenici proti Bravu lovila lovoriko in Evropo, tako pa se bo sezona kljub številnim nakupom in prihodom končala brez otipljivega uspeha. Simon Rožman bi lahko tako v zadnjih petih krogih ponudil priložnost številnim igralcem, ki so imeli v dozdajšnjem delu sezone manjšo minutažo, s tem pa napravil selekcijo za ogrodje ekipe, s katero bi v prihodnji sezoni napadal višje cilje.

1. SNL, 32. krog: Sobota, 23. april:

Tabor : Maribor 1:2 (1:0)

Stančić 13./11-m; Kronaveter 54., Tavares 73.



20.15 Radomlje - Mura Nedelja, 24. april:

15.00 Bravo - Domžale

20.15 Koper - Olimpija Ponedeljek, 25. april:

17.30 Aluminij - Celje