Gorica v Lendavi potrdila premoč v drugi ligi

Z dvema goloma Alena Kranjca in enim Luke Vekića je Gorica s 3:2 premagala Nafto in se še utrdila na prvem mestu 2. SNL. Štiri kroge pred koncem lige imajo devet točk prednosti pred Triglavom (tekma manj) in kar 21 pred Nafto.