Nova pokalna drama: Koprčani po 11-metrovki v sodnikovem dodatku v finale pokala

V finalu pokala Slovenije se bota pomerila Koper in Bravo. Koprčani so na današnji tekmi po 11-metrovki Bedeja Osujija v 95. minuti izločili Celjane, Bravo pa je napredoval po velikem sredinem preobratu, ko je Domžale prav tako premagal v sodnikovem dodatku in se prvič v klubski zgodovini uvrstili v veliki finale.

Tudi v drugem polfinalnem obračunu so gledalci pospremili pravo dramo. Na Primorskem med Koprom in Celjem je bilo pestro že v prvi minuti. Domači vratar David Adam je po zgolj desetih sekundah igre v kazenskem prostoru podrl Amadeja Brecla, Celjani so imeli na voljo 11-metrovko. Poskušal je Ivan Božić, a ni uspel premagati Adama. V prvem polčasu golov ni bilo, tako da sta se ekipi na odmor odpravili pri začetnem rezultatu.

Ko je že kazalo, da bo sledil podaljšek, so Koprčani v sodniškem dodatku prišli do vodstva. Po prekršku Ivana Majevskega se je na tleh znašel Bede Amarachi Osuji. Sledil je ogled VAR posnetka, po katerem so imeli Koprčani na voljo 11-metrovko, uspešno jo je izkoristil prav Osuji in Koper, ki ohranja upe na dvojno krono, popeljal finale.

V drugem polčasu velik preobrat Brava

Prva polfinalna tekma pokalnega tekmovanja je bila prava poslastica za ljubitelje nogometa, saj je bil zmagovalec znan šele v sodnikovem podaljšku. Ljubljanska ekipa se je prvič prebila v veliki finale, potem ko je v drugem polčasu uprizorila prvovrsten preobrat in nadoknadila zaostanek dveh golov. Veselje Brava po veličastnem preobratu proti Domžalam v Spodnji Šiški. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekmo so veliko bolje začeli Domžalčani, ki so že v tretji minuti tekme povedli z golom Senijada Ibričića. V 26. minuti prvega polčasa je za vodstvo gostov (2:0) poskrbel Tilen Klemenčič.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Drugi polčas se je odvijal povsem po notah Brava. V 64. minuti tekme je za prvi gol domačinov poskrbel Luka Marjanac, v 84. minuti je z bele točke zadel Martin Kramarič in izenačil na 2:2. Ko je že kazalo, da tekma ne bo odločena v rednem delu tekme, je v četrti minuti sodnikovega podaljška zadel Gregor Bajde in postal junak tekme.

"Prvi polčas je bil katastrofalen, v drugem pa smo močno izboljšali svojo igro. Vseskozi smo stopnjevali svoj ritem, v 'izdihljajih' tekme pa dosegli tudi zmagoviti gol," je po zmagi dejal junak dvoboja Bajde.

Pokal Slovenije, polfinale: Sreda, 20. april:

Bravo : Domžale 3:2 (0:2)

Marjanac 64., Kramarič 84./11-m, Bajde 90.; Ibričić 3., Klemenčič 26. Četrtek, 21. april:

Koper : Celje 1:0 (0:0) Osuji 90.+5/11m

