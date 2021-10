V živo: Celjani po drami v Domžalah prvi polfinalisti, v Prekmurju izenačeno

Celjani so po izvajanju 11-metrovk izločili Radomlje in napredovali v polfinale pokala.

Prvi polfinalisti Pokala Slovenije so nogometaši Celja, ki so Radomljane, ki so od 11. minute igrali z igralcem manj, izločili po izvajanju 11-metrovk. V Fazaneriji Mura pravkar gosti Bravo, zvečer še tekma med Olimpijo in Koprom. V četrtek bo na sporedu še srečanje med Mariborom in Domžalami.

Radomljani so se morali že od 11. minute znajti z igralcem manj, saj je vratar Darko Marjanović zaradi igranja z roko izven kazenskega prostora prejel neposreden rdeči karton. Med vratnicama ga je zamenjal David Šugić in se izkazal. Celjani so bili ob številčni prednosti nevarnejši nasprotnik, a so se gostitelji rezultatsko dobro držali. Ob koncu rednega dela je bil na semaforju začetni rezultat, sledil je polurni podaljšek, v katerem gola ni bilo, tako da je odločalo izvajanje 11-metrovk. Varovanci Simona Sešlarja so izkoristili dve zastreljani 11-metrovki Radomelj in po uspešnem poskusu Ivana Božića v peti seriji napredovali v polfinale.

Pokal Slovenije, četrtfinale Sreda, 27. oktober:

Kalcer Radomlje : Celje 3:4* (0:0, 0:0) - po izvajanju 11-metrovk

R.K.: Marjanović 11./Radomlje.



Mura : Bravo 1:1* (1:1)

Kozar, 42., Kramarič 26. *tekma se je začela ob 17. uri



20.15 Olimpija - Koper Četrtek, 28. oktober:

20.15 Maribor - Domžale

Zmagovalci slovenskega nogometnega pokala

9 - Maribor

7 - Olimpija

3 - Gorica, Koper

2 - Domžale, Interblock, Mura

1 - Celje, Rudar