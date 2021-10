Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne zgodi se prav pogosto, da bi Mariboru in Olimpiji tako hitro spodrsnilo v pokalnem tekmovanju. V tej sezoni, v kateri bi lahko osvojila lovoriko rekordno hitro, zgolj po treh tekmah, se je obema zalomilo že v četrtfinalu. Med najboljše štiri so se uvrstili Celje, Bravo (prvič v zgodovini), Koper in Domžale. Med polfinalisti pokala tako ni dveh največjih slovenskih klubov, kar je zelo redek pojav. Zgodil se je šele tretjič v zgodovini samostojnosti države.

Kdo bo osvojil pokalno lovoriko v sezoni 2021/22? Bravo 51 glasov + 23,83%

Celje 24 glasov + 11,21%

Domžale 33 glasov + 15,42%

Koper 106 glasov + 49,53% Oddanih 214 glasov

Ne le po lovorikah, tradiciji, številu navijačev, zanimanju ljubiteljev nogometa po vsej državi ali za slovenske razmere visokih proračunih, Maribor in Olimpija izstopata v Sloveniji po marsičem. Prihajata iz največjih slovenskih mest, sta večna rivala in največja klubska velikana, kar jih je mogoče najti v tem delu Evrope. Sta ambiciozna, v sezono vstopata s ciljem po dvojni kroni, a se je obema načrt izjalovil še pred koncem jesenskega dela.

Fotogalerija dvoboja med Mariborom in Domžalami, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 33 2 / 33 3 / 33 4 / 33 5 / 33 6 / 33 7 / 33 8 / 33 9 / 33 10 / 33 11 / 33 12 / 33 13 / 33 14 / 33 15 / 33 16 / 33 17 / 33 18 / 33 19 / 33 20 / 33 21 / 33 22 / 33 23 / 33 24 / 33 25 / 33 26 / 33 27 / 33 28 / 33 29 / 33 30 / 33 31 / 33 32 / 33 33 / 33

V četrtfinalu pokala, čeprav je bila zaradi skrajšanega tekmovalnega sistema odigrana le ena tekma, pa še ta na zelenicah v Ljubljani in Mariboru, sta izpadla iz tekmovanja. Za zmaje je bil v sredo usoden Koper, to je bil prvi poraz Dina Skenderja v njegovem drugem obdobju na vročem stolčku zeleno-belih, za vijolice pa dan pozneje Domžalčani, ki so na krilih prekrasnega zadetka kapetana Senijada Ibričića poskrbeli, da se začasni prvi trener Radovan Karanović ne more več pohvaliti s statusom neporaženega stratega. Doživel je prvi poraz, na žalost navijačev Maribora pa je bil ta tako usoden, da se v Ljudskem vrtu (razen če bo mesto ob Dravi gostilo finale) v tej sezoni ne bo več igral pokal.

Fotogalerija dvoboja med Olimpijo in Koprom, foto Nik Moder/Sportida:

1 / 36 2 / 36 3 / 36 4 / 36 5 / 36 6 / 36 7 / 36 8 / 36 9 / 36 10 / 36 11 / 36 12 / 36 13 / 36 14 / 36 15 / 36 16 / 36 17 / 36 18 / 36 19 / 36 20 / 36 21 / 36 22 / 36 23 / 36 24 / 36 25 / 36 26 / 36 27 / 36 28 / 36 29 / 36 30 / 36 31 / 36 32 / 36 33 / 36 34 / 36 35 / 36 36 / 36

Velikana v četrtfinalu izpadla prvič po 24 letih

Aldair Djalo je z Olimpijo izpadel že po prvem nastopu v nenavadni pokalni sezoni 2021/22. Foto: Nik Moder/Sportida Maribor ni vajen tako hitrih izpadov v pokalu, podobno velja tudi za Olimpijo. V četrtfinalu, v katerem prednost domačega igrišča letos ni pomagala niti enemu gostitelju, kar je še ena izmed posebnosti, ki samo dokazuje večkrat poudarjeno nepredvidljivost pokalnega tekmovanja, sta Maribor in Olimpija nazadnje "družno" izpadla v sezoni 1997/98. Pred davnimi 24 leti.

Takrat se je sploh prvič zgodilo, da se niti enemu izmed dveh največjih slovenskih klubov ni uspelo uvrstiti vsaj v polfinale pokala. Ljubljančane je takrat v četrtfinalu ustavilo Primorje, Maribor pa je doživel hudo ponižanje z Muro (0:5 v Fazaneriji, na povratni tekmi je zmagal z 1:0), tako da je moral podobno kot Olimpija pozabiti na polfinale.

Največjima slovenskima kluboma je šlo v pokalu slabše le enkrat. V sezoni 2019/20, ko sta oba razočarala privržence in nepričakovano izpadla v osmini finala. To je bila turbulentna sezona, ki jo je spomladi leta 2020 zmotila koronakriza, v njej pa edinkrat v zgodovini samostojne Slovenije ni bilo v četrtfinalu niti Maribora niti Olimpije. Na koncu je pokalno lovoriko v zgodovinskem prekmurskem spopadu na Gorenjskem osvojila Mura, na seznamu pokalnih zmagovalcev pa jo je v sezoni 2020/21 nasledila prav Olimpija. Zmaji so poskušali pokalno lovoriko ubraniti, a se jim je zalomilo že na prvi stopnički, na kateri je izpadel tudi Maribor, čeprav je proti Domžalam računal na prednost domačega igrišča.

Vsi polfinalisti slovenskega pokalnega tekmovanja:

Klub Sezone, v katerih je zaigral v polfinalu pokala Maribor 22 91/92 93/94 94/95 96/97 98/99 99/00 01/02 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 18/19 Celje 15 92/93 94/95 95/96 02/03 04/05 05/06 06/07 09/10 11/12 12/13 14/15 15/16 17/18 20/21 21/22 Olimpija 14 91/92 92/93 93/94 95/96 96/97 98/99 99/00 00/01 02/03 13/14 16/17 17/18 18/19 20/21 Gorica 9 99/00 00/01 01/02 04/05 05/06 06/07 08/09 13/14 17/18 Koper 8 05/06 06/07 07/08 08/09 10/11 14/15 20/21 21/22 Domžale 8 07/08 09/10 10/11 14/15 15/16 16/17 20/21 21/22 Mura 7 93/94 94/95 96/97 97/98 98/99 18/19 19/20 Krka 5 92/93 93/94 97/98 00/01 16/17 Rudar Velenje 5 95/96 97/98 00/01 11/12 13/14 Aluminij 5 01/02 12/13 17/18 18/19 19/20 Nafta 4 91/92 04/05 09/10 19/20 Primorje 4 91/92 95/96 96/97 97/98 Interblock 3 07/08 08/09 10/11 Ljubljana 2 92/93 03/04 Šmartno 2 98/99 01/02 Korotan 2 99/00 02/03 Dravograd 2 02/03 03/04 Beltinci 1 94/95 Jesenice 1 03/04 Šenčur 1 11/12 Triglav 1 12/13 Zavrč 1 15/16 Radomlje 1 19/20 Bravo 1 21/22

Največja slovenska kluba predstavljata perjanico pokalnega tekmovanja. Osvojila sta več pokalnih lovorik (16 – Maribor devetkrat, Olimpija pa v dveh različnih klubskih preoblekah sedemkrat) kot pa vsi preostali slovenski klubi skupaj (14), zato ne čudi, da sta bila vajena igrati v polfinalu. Maribor se je do zdaj med štirimi najboljšimi v pokalu znašel že 22-krat (v tej sezoni poteka 31. izvedba pokala), kar je slovenski rekord, Olimpija pa je v polfinalu zaigrala 14-krat. Pri tem bo tudi ostalo.

Celjani so v prejšnji sezoni izgubili v finalu pokalnega tekmovanja. Bi lahko v tej sezoni, v kateri so na večnem seznamu polfinalistov prehiteli Olimpijo, šli do konca? Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanimivo je, da se je med oba velikana na večni lestvici polfinalistov pokala Slovenije vrinilo Celje. Rumeno-modri, ki v tej sezoni pogosto igrajo v rdeči igralni opremi, so četrtfinalno pokalno oviro uspešno preskočili že 15. v klubski zgodovini, zdaj pa so od druge lovorike (v finalih so zaigrali že desetkrat, a se veselili le enkrat) oddaljeni le še dve zmagi.

Zgodovinski uspeh Brava

Renato Josipović, veliki junak četrtfinalne zmage Brava v Murski Soboti (ubranil je štiri kazenske udarce), v objemu s trenerjem Dejanom Grabićem. Mladi ljubljanski klub je prvič v pokalu prišel tako daleč. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Večni seznam polfinalistov pokala se je v sredo osvežil. Dobil je novega člana. To je postal mladi ljubljanski klub Bravo, ki je v gosteh na krilih razigranega vratarja Renata Josipovića v slabo voljo spravil Muro. Šiškarji so postali 24. slovenski klub, ki se je v pokalnem tekmovanju, svojevrstni bližnjici do Evrope, prebil med štiri najboljše. Zadnji novinec v omenjeni druščini je bil pred Grabićevo četo NK Radomlje (2019/20).

Če bi Bravu uspelo tudi v polfinalu, tudi tam se bo podobno kot v četrtfinalu igrala le ena tekma, bi postal 15. slovenski klub, ki bi se lahko pohvalil s tem, da je zaigral v sklepnem dejanju pokalnega tekmovanja. Bravo je tudi edini aktualni polfinalist, ki še ni osvojil pokalne lovorike. Rekorderji, kar zadeva osvojene lovorike oziroma nastope v finalih, prihajajo iz štajerske prestolnice. Maribor je z devetimi pokalnimi zvezdicami najuspešnejši, na jubilejno 10. lovoriko pa čaka že vse od leta 2016. Po domačem porazu z Domžalami je postalo jasno, da jo bo primoran čakati najmanj še do leta 2022.

Vsi finalisti slovenskega pokalnega tekmovanja: