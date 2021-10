Novi predsednik Olimpije kljub izpadu navdušen: Hvala, Ljubljana!

Prvi mož Olimpije Adam Delius, ki je ljubitelje nogometa v Ljubljani obdaroval z brezplačnim vstopom na četrtfinalno pokalno srečanje s Koprom, je doživel prvo rezultatsko razočaranje v novi vlogi, a po tekmi ni bil slabe volje. Zeleno-beli so doma izgubili proti kanarčkom (0:1), ki so se s tem maščevali Ljubljančanom za sobotni poraz v prvenstvu, Nemec pa se je po izpadu zmajev zahvalil navijačem za podporo in jih razveselil z novim darilom. Ponosni kapetan Kopra Ivica Guberac je razkril, zakaj je njegova ekipa v tej sezoni najboljša v Sloveniji.

Pokalno tekmovanje je znano po nepredvidljivosti in v sredo je ni manjkalo na nobenih od treh tekem. Celje je najprej po izvajanju enajstmetrovk izločilo Radomlje, nato je Bravo priredil presenečenje in v Fazaneriji po kazenskih strelih v slabo voljo spravil Muro, zvečer pa so Koprčani Olimpiji vrnili milo za drago in jo izločili iz boja za pokalno lovoriko.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 36 2 / 36 3 / 36 4 / 36 5 / 36 6 / 36 7 / 36 8 / 36 9 / 36 10 / 36 11 / 36 12 / 36 13 / 36 14 / 36 15 / 36 16 / 36 17 / 36 18 / 36 19 / 36 20 / 36 21 / 36 22 / 36 23 / 36 24 / 36 25 / 36 26 / 36 27 / 36 28 / 36 29 / 36 30 / 36 31 / 36 32 / 36 33 / 36 34 / 36 35 / 36 36 / 36

S tem so zmajem preprečili, da bi ubranili pokalni naslov in osvojili novo lovoriko po zgolj treh tekmah, kar bi bila tudi najhitrejša bližnjica do lovorike v zgodovini kluba. Če bodo rumeno-modri, ki še vedno vodijo na prvenstveni lestvici, hoteli osvojiti pokal, bodo morali odigrati skupaj štiri tekme. V prvem krogu so izločili Aluminij, v četrtfinalu pa so bili boljši od Olimpije.

Zeljković: Na trenutke smo trpeli, a smo pokazali stabilnost

"Odigrali smo zrelo tekmo. Šli smo na rezultat, zabili gol in se znali dobro obraniti. Trpeli smo samo v prekinitvah, preostalo pa oddelali korektno," je poudaril kapetan Ivica Guberac. O "trpljenju" je spregovoril tudi njegov trener Zoran Zeljković. "Na koncu smo zasluženo zmagali. Na trenutke smo trpeli, a pokazali neko stabilnost. Vedno govorim, da je najtežje dati gol. Mi smo ga dali, nato preprečili Olimpiji, da ga doseže še ona," je Ljubljančan, sicer nekdanji igralec zmajev, prepričan, da je Koper zasluženo med polfinalisti pokala.

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik po izpadu iz pokala:

"Žal ne morem biti zadovoljen z razpletom tekme, a igralcem ne morem ničesar zameriti. Borili so se, pristop je bil pravi," je Dino Skender, povratnik na vroči stolček Olimpije, prepričan, da so fantje dali vse od sebe. Odkar je pri zmajih nasledil Sava Miloševića, je v prvenstvu dvakrat zmagal z 1:0, zdaj pa izpadel iz pokala z znova najtesnejšim rezultatom (0:1). Hrvat se zahvaljuje navijačem, da so prepoznali pravi pristop in borbenost njegovih izbrancev ter jih po tekmi pozdravili z aplavzom. "A časa za objokovanje ni, saj nas že čez tri dni čaka nova tekma," opozarja Skender, ki se bo v soboto za točke potegoval proti mestnemu tekmecu Bravu.

Novo darilo predsednika Olimpije

Za dodatno slabo voljo v taboru zmajev je poskrbela poškodba Michaela Pavlovića, ki je moral predčasno z igrišča še pred koncem prvega polčasa. Foto: Nik Moder/Sportida Na tej tekmi velja pričakovati povečano zanimanje za ogled srečanja v živo, saj se je predsednik Adam Delius odločil, da bodo vrata stadiona podobno kot v sredo proti Kopru tudi v soboto brezplačno odprta za vse navijače. Čeprav je nemški poslovnež v sredo doživel prvo rezultatsko razočaranje, po katerem je postalo jasno, da Olimpija v tej sezoni ne more osvojiti dvojne krone, naslednik Milana Mandarića ni skrival navdušenja in ponosa nad vzdušjem, ki so ga v Stožicah priredili navijači zmajev. V zahvalo jih namenja novo darilo, saj si bodo lahko zastonj ogledali tudi srečanje z Bravom.

V Stožicah se je v sredo zvečer zbralo 1.500 gledalcev, v soboto pa bi jih lahko bilo še več, saj bodo temperature (začetek dvoboja ob 17. uri) bolj usmiljene, obenem pa na sosednjem objektu ne bo vzporedno potekal še en športni spektakel, kot je bilo v sredo, ko so se košarkarji Olimpije istočasno kot nogometaši borili v Evropi v dvorani Stožice.

Sporočilo predsednika Olimpije Adama Deliusa Hvala, Ljubljana! Hvala, vsi navijači Olimpije! Želeli smo si več, verjeli smo v polfinale pokala. Žal se ni izšlo po naših željah, toda ekipa je dala vse od sebe. Nogometaši so se borili po najboljših močeh in pustili srce na igrišču. A včasih je treba tekmecu priznati premoč. Mi smo mu jo tokrat, vendar se bomo vrnili še močnejši. Ob tem bi se želeli zahvaliti vsem, ki ste nas podprli na pokalni tekmi s Koprom. Več kot 1.500 se vas je zbralo v Stožicah, vsi skupaj pa ste pripravili imenitno vzdušje. Ponosni smo na to, da imamo takšne navijače! Zato hvala, Ljubljana! In hvala, vsi navijači Olimpije! Na tribunah se je zbralo 1.500 gledalcev. Foto: Nik Moder/Sportida Ker se vam želimo še dodatno zahvaliti za obisk in podporo na pokalni tekmi, vam sporočamo, da vam bomo tudi v soboto na prvoligaškem mestnem obračunu z Bravom omogočili prost vstop na tribune stadiona v Stožicah. Naj bo to znak naše iskrene zahvale za vaš pokalni odziv, naj bo to seveda tudi sporočilo, da smo lahko le skupaj dovolj močni in predvsem najmočnejši! Verjamemo, da nas boste zopet podprli, verjamemo tudi, da bomo z roko v roki premagali Bravo in prišli do nove pomembne zmage na poti do cilja, h kateremu stremimo vsi. Do cilja, ki je povsem jasen: vrniti Olimpijo tja, kamor sodi. Na vrh. Še enkrat več pa – hvala, Ljubljana! Hvala, vsi navijači Olimpije! Eno življenje, ena ljubezen. Olimpija Ljubljana!

Parris si je prislužil pohvale, poškodba Simića

Zmaji so tako le nekaj dni po zmagi nad Koprom izkusili še grenkobo poraza. Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je pojasnil, kako so Koprčani za razliko od sobote pokazali drugačen, fizično močnejši in intenzivnejši obraz. "Dobili smo prepoceni gol iz protinapada. Kaznovali so nas praktično iz našega napada, našega kota," je pohvalil hitrost in iznajdljivost Kaheema Parrisa, ki je odpravil zdravstvene težave in se vrnil v ekipo. Jamajčan je bil velika pridobitev za Koprčane, sploh v obdobju, ko jim zdravstveno stanje igralcev ne prizanaša in kanarčki nikakor ne morejo sestaviti najmočnejše udarne enajsterice.

Kapetana Olimpije in Kopra o prerivanju na tekmi:

Tako so v sredo manjkali na primer prvi strelec 1. SNL Maks Barišić, Aleksander Rajčević in Nikola Krajinović, dodatne težave pa povzroča poškodba Renata Simića, ki je v drugem polčasu zaradi poškodbe kolena zelenico zapustil na nosilih in mu grozi daljše okrevanje.

Guberac spregovoril o kemiji, zaradi katere so najboljši

O tem, zakaj Kopru v tej sezoni uspevajo tako dobre in učinkovite predstave, s katerimi so trenutno vodilni na prvenstveni lestvici in med polfinalisti pokala, je po vedno sladki zmagi v Ljubljani spregovoril kapetan Guberac: "Sestavili smo mlado, kakovostno moštvo. Vsi si želijo dokazovanja. Kot ste lahko videli, niti ene tekme ne igramo z isto enajsterico, a kdorkoli igra, vedno da maksimum. To je kemija, ki jo imamo to sezono. Treniramo dobro, trener je vzpostavil neko hierarhijo med starejšimi in mladimi, da se spoštujemo, da moramo eden za drugega umreti na igrišču. Plod tega so dobri rezultati, ker v ekipi nimamo zvezdnikov. Nimamo izjem, ampak smo vsi na isti ravni," je pojasnil eden najbolj izkušenih nogometašev Kopra in tudi sin predsednika obalnega prvoligaša Anteja Guberca.

Ivica Guberac po zmagi Kopra nad Olimpijo:

Prepričan je, da bi si Koper boljši rezultat proti Olimpiji zaslužil že v soboto, ko je na Bonifiki ostal praznih rok (0:1). "Takrat smo bili boljši tekmeci 80 minut. Danes (v sredo, op. p.) smo spet prikazali, da smo boljši od Olimpije. Imamo kakovost. Tukaj, kjer smo, nismo po naključju," sporoča ponosni kapetan polfinalista pokala, ki ga v ponedeljek čaka nov zahteven prvenstveni izziv, gostovanje pri Mariboru. Vijolice se lahko Kopru pridružijo v polfinalu pokala. Danes bodo v zadnjem četrtfinalnem dejanju gostile Domžalčane.

Ivica Guberac o kakovosti Kopra: