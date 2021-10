Neverjetna bližnjica, kot je še ni bilo v Sloveniji

V zgodovini pokalnega nogometnega tekmovanja v Sloveniji se ni še nikoli pripetilo, da bi lahko klub do lovorike prišel zgolj po treh tekmah. V tej sezoni se s tem nevsakdanjim, a zelo praktičnim izzivom spopadajo štirje klubi, ki so (Olimpija, Maribor in Domžale) oziroma še nastopajo (Mura) v Evropi. V sredo in četrtek bo zelo pestro, saj se bodo delile polfinalne vstopnice.

Ljubitelji nogometa lahko v tej sezoni v Sloveniji spremljajo prav posebno pokalno tekmovanje. Na zelenicah potekajo bolj ali manj izenačeni boji. Ni več obračunov, na katerih so se (naj)boljši slovenski klubi, ko jim je žreb določil katerega izmed nižjeligaških tekmecev, takoj po plesu kroglic spogledovali z zelo visokimi zmagami. Poteka namreč pokalna sezona, v kateri sploh ni outsiderjev.

"Zaradi nastalih razmer in dejstva, da se večina tekmovanj verjetno ne bo mogla odigrati oziroma bodo imela prednost ligaška tekmovanja pred pokalnimi (še posebej na nivoju MNZ), se bo v sezoni 2021/2022 Pokal Slovenije v članski kategoriji odigral po prilagojenem formatu," je Nogometna zveza Slovenije (NZS) pred začetkom sezone pojasnila odločitev, zakaj je občutno skrčila seznam nastopajočih v pokalnem tekmovanju. Za lovoriko se je tako v tej sezoni potegovalo zgolj 12 klubov, deset prvoligašev in dva najboljša drugoligaša iz prejšnje sezone.

Naslov pokalnega zmagovalca v tej sezoni branijo Ljubljančani. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kvartet slovenskih udeležencev v evropskih tekmovanjih je v uvodnem pokalnem krogu počival, po njem pa so se štirje klubi poslovili (Tabor, Aluminij, Gorica in Krka). Tako ostaja v boju za pokalno lovoriko, ki jo brani Olimpija, le še osem ekip. Ta teden sledijo četrtfinalni obračuni.

Olimpija jih je potrebovala šest, Mura pet, Olimpija štiri ...

Ker se v vsakem krogu igra zgolj ena tekma, tako bo vse do konca pokalne sezone, tudi v polfinalu, bo v sredo in četrtek zagotovo še zelo zanimivo. Niso izključeni tudi scenariji, po katerih bodo o polfinalistih odločali podaljški oziroma izvajanje 11-metrovk. V četrtek zvečer bodo tako znani vsi polfinalisti pokala, ki bodo nato od lovorike oddaljeni le še dve zmagi. Spomladi se bo namreč v polfinalu igrala le ena tekma. Bodoči zmagovalec bo v sezoni 2022/23 zaigral v Evropi v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Če bo to nekdo izmed četverice, ki je preskočila prvi pokalni krog (Mura, Maribor, Olimpija oziroma Domžale), bo pokalni zmagovalec prvič v zgodovini prišel do lovorike po zgolj treh tekmah.

Mura se je pokalnega naslova razveselila lani. Na poti do lovorike je odigrala pet tekem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred pandemijo novega koronavirusa se je v pokalnem tekmovanju uveljavila praksa, da sta v četrtfinalu oziroma polfinalu vselej odigrani dve tekmi. Ko je denimo Olimpija 30. maja 2019 v Celju v finalu ugnala Maribor, je bila to šesta tekma zmajev v pokalni sezoni 2018/19. Ko je lani, že sredi negotovega obdobja koronakrize, na Brdu pri Kranju pokalno lovoriko osvojila Mura in v finalu ugnala Nafto, so črno-beli odigrali vsega skupaj pet tekem, saj je bila v polfinalu odigrana le ena tekma. Ko se je pred petimi meseci pokalne lovorike veselila Olimpija, to je bila še zadnja lovorika, osvojena v obdobju predsednika Milana Mandarića, so zmaji do nje prišli po štirih tekmah. Zeleno-beli so v Kopru prekrižali načrte Celjanom, za razliko od aktualne sezone pa so v pokalu sodelovali tudi v osmini finala.

V tej sezoni so podobno kot Mura, Maribor in Domžale (vsi udeleženci Slovenije v evropskih tekmovanjih v sezoni 2021/22) neposredno uvrščeni v četrtfinale, tako da bi jim za osvojitev lovorike zadoščale že tri zmage. Tako se jim nasmiha bližnjica, kakršne v zgodovini slovenskega pokalnega tekmovanja še ni bilo.

Brez lovorike le Bravo in Radomlje

Zanimivo je, da imajo kar trije izmed štirih "evropskih" četrtfinalistov prednost domačega igrišča. Zmaji se bodo v ponovitvi sobotnega derbija 14. kroga prve slovenske lige udarili s Koprom, ki je v tej sezoni že osvojil Stožice, Mura se bo v Fazaneriji pomerila z neugodnim Bravom, ki v tej pokalni sezoni piše zgodovino, saj se je prvič uvrstil med najboljših osem, Maribor pa bo v edini četrtkovi tekmi pričakal Domžale.

Mariborčani imajo v tej sezoni velike načrte tudi v pokalnem tekmovanju, kjer so z devetimi naslovi slovenski rekorderji. Foto: Grega Valančič/Sportida

To bo tudi neposredni obračun dveh klubov, ki sta poleti zastopala barve Slovenije v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Četrtfinalni pokalni spored se bo sicer začel v Športnem parku Domžale, kjer bodo Radomljani, ki jim v nedeljo ni manjkalo veliko do odmevne domače zmage nad prvaki iz Murske Sobote, poskušali izločiti zadnje finaliste Celjane.

Izmed udeležencev četrtfinala nista pokalne lovorike osvojila le dva kluba, to sta Bravo in Radomlje. Vsi ostali imajo veliko lepih spominov na finala pokalnih tekmovanj, najbolj rekorderji Maribor (devet naslovov) in pa branilci naslova Olimpija (sedem).

Četrtfinale pokala Slovenije: Sreda, 27. oktober:

15.00 Radomlje – Celje

17.00 Mura – Bravo

20.15 Olimpija – Koper Četrtek, 28. oktober:

20.15 Maribor – Domžale

V sezoni 2022/23 bo vse drugače

Če so ljubitelji nogometa v tej sezoni prikrajšani za številne užitke, ki jih pokalno tekmovanje tradicionalno prinaša z neposrednimi obračuni klubov iz različnih lig, med katerimi ne manjka presenečenj, pa bo že v naslednji sezoni 2022/23 povsem drugače. Takrat bo pokalno tekmovanje doživelo prenovo, saj bo v prvem krogu tekmovanja zaigralo kar 120 klubov.

V sezoni 2022/23 se obeta pokalna sezona, v kateri bodo na svoj račun prišli tudi številni navijači nižjeligaških klubov. Foto: Vid Ponikvar

"V želji po večji popularizaciji nogometa, tudi v krajih, kjer se ne igra nogomet najvišjega ranga, je skupščina NZS potrdila tekmovalni sistem, po katerem se Pokal Slovenije izvede v eni tekmovalni sezoni tako na nivoju MNZ kot NZS. Predkrog, prvi in drugi krog tekmovanja bodo izvedeni znotraj posamezne Medobčinske nogometne zveze (MNZ). V prvem krogu tekmovanja se tekmovanju priključi šest prvoligašev, v drugem pa še štirje klubi, ki slovenski nogomet predstavljajo na evropskih tekmovanjih. S prenovo Pokala Slovenije bi lahko vsaj ena ekipa iz matične zveze odigrala tekmo z nasprotnikom iz prve lige oziroma s klubom, ki nastopa v evropskih tekmovanjih," predstavlja krovna zveza velike spremembe v tekmovalnem ustroju pokalnega tekmovanja, v katerem ne bo manjkalo obračunov "prvokategornikov" s predstavniki nižjih lig.

V tretjem krogu se bo za pokalno lovoriko potegovalo še 32 ekip. Takrat se bo začelo tekmovanje izvajati pod okriljem NZS. Takrat ne bo več delegiranega žreba, ne bo več nosilcev oziroma nenosilcev, nižjeligašu ne bo več avtomatično dodeljena vloga gostitelja, tako da bi bilo lahko na plesu kroglic še zelo zanimivo in … nepredvidljivo.