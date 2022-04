Zakaj Olimpija in Mura stiskata pesti za Koper?

Pokalno nogometno tekmovanje v Sloveniji še nikoli ni potekalo v tako skrčenem formatu. V boj za lovoriko se je podalo le 12 klubov, med najboljše štiri pa so se uvrstili Bravo, Celje, Domžale in Koper. Maribor in Olimpija, za mnoge prva favorita za osvojitev pokalnega naslova, sta presenetljivo pokleknila v četrtfinalu. Navijači zmajev pet krogov pred koncem sezone še trepetajo za Evropo, a bi jim lahko nogometaši Kopra olajšali muke. Zakaj?

V sredo in četrtek se bo v Sloveniji odločalo o finalistih pokalnega tekmovanja. Najprej bo Bravo gostil Domžale, nato pa Koper Celje. Udeležence tekmovanja bosta do uspeha gnali dve želji. Motivacija ne bo le možnost osvojitve lovorike, ampak tudi pomembna nagrada, ki jo prinaša pokal. To je vozovnica za Evropo.

Slovenski nogometni klubi si lahko nastop v Evropi zagotovijo na dva načina. Z odmevnim uspehom v prvenstvu, ki s 36 krogi spominja na naporen maraton in traja slabo leto, ali pa prek pokalnega naslova. Do njega vodi v tej sezoni rekordno kratka pot, saj se je v boj za lovoriko podalo zgolj 12 ekip. Tako bi si lahko Domžale, edini izmed slovenskih udeležencev v Evropi v sezoni 2021/22, ki se je uvrstil v polfinale, pokalni naslov zagotovile po zgolj treh zmagah. Preostala trojica, to so Bravo, Celje in Koper, bi morala za osvojitev lovorike preskočiti štiri ovire.

Zadnja priložnost za Bravo, Celje in Domžale

Bravo bo v sredo v polfinalu gostil Domžale. To bo njegov prvi polfinalni nastop v zgodovini kluba. Foto: Grega Valančič/Sportida Koprčani bodo deležni prav posebne podpore. Olimpija in Mura še zdaleč ne bi imeli nič proti, če bi pokal osvojil Koper. V tem primeru bi namreč vozovnico za Evropo v državnem prvenstvu zagotavljalo tudi četrto mesto. V prvenstvu sta v vodstvu Maribor in Koper (60 in 59 točk), njuna prednost pred zasledovalci pa je tolikšna, da sta si matematično že skoraj zagotovila nastop v Evropi. Tega prinaša tretje mesto.

Morda pa bo v Evropo peljalo tudi četrto mesto. To bi se zgodilo, če bi pokal osvojil klub, ki bi se v 1. SNL uvrstil med najboljše tri. Tretje mesto v tem trenutku zaseda Olimpija (52), a ji je nevarno blizu branilec naslova Mura (50). Bravo (42), Celje (38) in Domžale (37) so daleč od (vsaj) četrtega mesta. Do njega jih lahko popelje le še čudežni zmagoviti niz do konca prvenstva, v katerem klube čaka le še pet krogov, obenem pa bi si morali osrednji tekmeci za evropska mesta privoščiti kopico spodrsljajev.

Olimpiji lahko v boju za Evropo pomaga tudi Koper. Če bi kanarčki osvojili pokal, bi zmajem za Evropo zadoščalo že četrto mesto v prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pokalno tekmovanje je za Bravo, Celje in Domžale zato nesporen vrhunec sezone, zadnja in edina priložnost, da si klubi, ki trenutno na lestvici v prvenstvu zasedajo peto, šesto in sedmo mesto, priigrajo sodelovanje v Evropi.

Koper vztraja v boju za dvojno krono

Mura v prvenstvu diha za ovratnik zmajem in za tretjim mestom zaostaja le dve točki. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida S povsem drugačnim pritiskom imajo opravka v Kopru, kjer kanarčki po zaslugi zadnjih odličnih predstav in zelo majhnega zaostanka za vodilnim Mariborom (-1) vztrajajo celo v boju za dvojno krono.

Če bi Koper osvojil pokal, bi v Evropo vodilo tudi četrto mesto v prvenstvu, zato bodo navijači Olimpije in Mure v četrtek navijali za Koprčane, da preskočijo celjsko oviro in se uvrstijo v finale pokalnega tekmovanja, nato pa storijo še korak več in pripeljejo pokalno lovoriko na Primorsko. Finale pokala bo sicer odigran na celjskem stadionu.

Kanarčki se lahko od polfinalistov pohvalijo z največjim številom pokalnih lovorik (3). Domžalčani so bili najboljši dvakrat, Celjani, največji poraženci v finalih, saj so jih izgubili kar devet, so pokal osvojili enkrat, Bravo pa ima opravka z največjim klubskim uspehom. V kratki zgodovini kluba se v pokalu ni še nikoli uvrstil v polfinale, prav tako ne v Evropo. Tako bi lahko v letu 2022 pozdravil zgodovinski podvig. Šiškarje za začetek v polfinalu čaka spopad z Domžalčani.

V sredo bo tako znan prvi finalist pokalnega tekmovanja, po katerem bo znano, kdo je od lovorike oddaljen le še en korak. Nato pa sledi četrtek, ko za Koper ne bodo navijali le privrženci izbrancev Zorana Zeljkovića, ampak tudi navijači Olimpije in Mure.