Koprske nogometne pravljice kar noče biti konec. Po poškodbi Maksa Barišića ni manjkalo dvomljivcev, ki so kanarčkom napovedovali manj bleščeče nadaljevanje sezone, a so se motili. Izbrancem Zorana Zeljkovića gre imenitno. V prvenstvu so tik za Mariborom, v pokalu so se uvrstili v finale. Samozavest je na vrhuncu, kar je zelo dobrodošlo, saj prihaja v nedeljo na Bonifiko še kako motivirana Olimpija. Strateg Kopra se bo spopadel z idolom njegove mladosti!

Nogometaši Kopra so v četrtek osrečili navijače in si na Bonifiki z zmago nad Celjani zagotovili nastop v finalu pokala. So sredi obdobja, ko si ne smejo privoščiti spodrsljajev, naporni izzivi pa jih čakajo na nekaj dni. ''Smo v zahtevnem položaju. Zdaj se vidi, iz kakšnega testa si,'' nam je odvrnil Zoran Zeljković, ko smo ga povprašali, kako se kot trener najbolj vročega slovenskega kluba, edinega, ki je še v aktivni igri za obe lovoriki, spopada tako z zahtevnim ritmom srečanj kot tudi s pritiskom.

Koper se je pridružil Bravu v finalu pokala Slovenije:

''Imate prav. Stanje ni normalno, a smo, hvala bogu, v finalu pokala. Premagali smo Celje, a po drugi strani nismo še ničesar naredili. Čaka nas še ena tekma,'' se zaveda, kako je minljiva nogometna slava tudi v pokalnem tekmovanju. Tam si lahko zmagovalec, vse drugo pa je takoj pozabljeno.

Vseeno mu je, ali je Koper favorit

Sodeč po predstavah in uvrstitvi v prvenstvu, se bo moral Koper v finalu pokala spopasti z vlogo favorita, Bravo, ki ima opravka s svojim največjim dosežkom v zgodovini kluba, pa se bo lotil celjskega finala kot avtsajder. Kot ekipa, ki nima ničesar izgubiti, lahko pa veliko pridobi. Koper se s takšnim ''privilegijem'' ne more pohvaliti.

Kako je Osuji zadel za zmago v 94. minuti:

''Favoriti? Vseeno mi je, če smo favoriti. Iskreno povedano, dobro vem, kako nas čaka zahtevna tekma. A o finalu nočem prehitro razmišljati. O tem bom razmišljal, ko bo napočil čas. Zdaj je v moji glavi le Olimpija,'' se še ne obremenjuje z Bravom, ampak bolj z njegovim mestnim sosedom, zeleno-belimi iz Stožic, ki jemljejo nedeljsko gostovanje na Bonifiki kot enega od odločilnih, saj si še niso zagotovili evropske vozovnice.

Če bi Ivan Božić zadel z bele točke ...

Bede Osuji bi si težko želel lepši dan kot tisti v četrtek. V nedeljo ga čaka Olimpija, proti kateri se je letos že vpisal med strelce. Foto: Grega Valančič/Sportida Igra usode je, da bo Olimpija 11. maja, če si do takrat na lestvici ne bo nabrala otipljive prednosti pred Muro, srčno stiskala pesti za Koprčane in navijala, da pokalna lovorika ne konča v rokah Šiškarjev. Navijači zmajev so zagotovo z veseljem sprejeli razplet četrtkovega srečanja na Bonifiki, v katerem je Koper do zmage nad Celjem prišel v sodnikovem podaljšku. Lahko pa bi bilo bistveno drugače, če bi gostje že v prvi minuti izkoristili kazenski udarec.

''Imeli smo kanček sreče. Zelo slabo smo vstopili v srečanje. Če bi Celjani zadeli z bele točke, bi bila to povsem druga tekma. Splošno gledano smo si vendarle priigrali veliko priložnosti, tekmecu pa nismo pustiti veliko, tako da je naša zmaga vendarle zaslužena,'' je vesel, da so njegovi izbranci preskočili še eno oviro, najbolj pa je srečni scenarij privoščil Bedeju Osujiju. Strelcu zmagovitega zadetka, nad katerim je bil tudi storjen prekršek za najstrožjo kazen.

Zoran Zeljković je v četrtek, ko je bil dosojen kazenski udarec za Koper, prepričan, da bo Osuji najbolj kos tej nalogi. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Vesel sem zanj. To je bil njegov dan, saj je dobil otroka. Težko bi si želel lepši dan. Kar pa zadeva izvajalce 11-metrovk, jih nerad določan. Nikoli se o njih kot trener ne odločam pred tekmo, ampak vedno sledim občutku. In tudi nisem vraževeren, češ da oseba, nad katero je bil storjen prekršek, ne bi smela izvajati kazenskega udarca. Ne, Osuji se je izkazal, to je bil njegov dan,'' je tudi sam čestital 26-letnemu Nigerijcu, ki je zadetek proslavil čustveno in ga posvetil novorojencu Kilianu.

Proti takemu tekmecu, kot je Olimpija, se pozabi na utrujenost

V nedeljo prihaja na Primorsko Olimpija z nekdanjim zvezdnikom svetovnega nogometa. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Koprčane le tri dni po napornem pokalnem spopadu, na katerem je Zeljkovića navdušil odziv in glasnost navijačev, čaka nova zahtevna poslastica. Prihaja Olimpija, na papirju še vedno kandidat za naslov, ki za Koprom zaostaja -7. ''Vemo, kaj je Olimpija. Igralci se tega dobro zavedajo. Proti takemu tekmecu pozabijo na utrujenost,'' je prepričan, da bo motiv na tekmi tako visok, da se Kopru ne bodo poznale težave zaradi preobremenjenosti udarne enajsterice. Pokalna tekma je zahtevala nov davek, zaradi poškodbe je za Olimpijo izgubljen mladi reprezentant Luka Višner Tičić.

''Vseeno verjamem, da imamo dovolj širok kader, da odigramo dobro tekmo. Ima pa Olimpija po mojem mnenju še več kakovosti. Jeseni nas je premagala na Bonifiki, na tisti tekmi se je izkazalo, kako je nogomet igra napak,'' se nerad spominja dvoboja, ki ga je z evrogolom odločil Almedin Ziljkić. Občasni reprezentant Bosne in Hercegovine se je na začetku spomladanskega dela še ''iskal'', odkar pa so v Stožicah zamenjali trenerja in je prišel legendarni Hrvat Robert Prosinečki, je hitronogi krilni napadalec spet med najboljšimi na igrišču.

Prosinečkega ceni kot igralca, trenerja in človeka

Trener Olimpije Robert Prosinečki je leta 1991 s Crveno zvezdo postal evropski prvak, nato pa se je preselil k madridskemu Realu. Foto: Guliverimage Kako pa Zeljković razmišlja o Prosinečkem? Je najbolj zveneče ime, proti kateremu je imel trenerski dvoboj? ''Zagotovo, saj sem šele na začetku trenerske poti. Robi je res … Doma so navijali za Crveno zvezdo, tako da sem imel kot otrok v sobi njegov poster. Še iz revije Tempo. Zelo ga cenim. Kot igralca, trenerja in človeka. Žal mi je, da se nisem mogel z njim pomeriti na igrišču. Ko je igral z Olimpijo proti Ljubljani, sem žal manjkal zaradi kartonov,'' se spominja dogajanja izpred dveh desetletij, ko je Prosinečki navduševal v 1. SNL v dresu Olimpije. Tako se bo v nedeljo z njim pomeril prvič. Na sporedu bo trenerski spopad.

V tej sezoni je že zagrenil življenje legendi Partizana, nekdanjemu trenerju Olimpije Savu Miloševiću, lahko zdaj še ljubljencu drugega beograjskega velikana? ''Naredil bom vse, da bi nam uspelo. Ima pa Robi kot trener ogromno izkušenj, zato pričakujem vse prej kot lahko tekmo."

Prvi po Bišćanu? Sanje so vedno dobrodošle.

V Sloveniji ga ni bilo junaka, ki bi popeljal klub do dvojne krone vse od Igorja Bišćana, nekdanjega trenerja Olimpije (2017/18). Bi lahko to postal 41-letni Ljubljančan, ki je še lani vodil drugoligaški klub? ''Sanje so vedno dobrodošle. Če bi nas kdo pred začetkom sezone postavil v tak položaj, bi to takoj sprejeli. Se pa tudi zavedam, da mi bodo rekli, če bom izgubil dve tekmi zapored, kako sem mlad in tega ne zmorem. Podobno bodo govorili za vse fante. V nogometu se stvari hitro obračajo. Če se le malo zadovoljiš, lahko hitro padeš. Zato moramo biti skromni in delati naprej v miru, spokojno in ponižno, potem pa bomo videli, kam nas bo to prineslo. Naš osnovni cilj je Evropa,'' v skladu s povedanim ni izstopal z drznimi napovedmi.

Lahko Zoran Zeljković že v krstni sezoni s Koprom osvoji lovoriko ali celo dve? Foto: Ana Kovač

Maribor je na lestvici še vedno višje, a se Koper ne predaja. ''Tudi pred pokalno tekmo nismo preveč rotirali. Vsako tekmo gremo na polno. V tem trenutku je to najbolje za nas,'' nam je še iz Kopra, kjer bo v nedeljo zvečer še kako zanimivo, sporočil zelo resen kandidat za najboljšega trenerja sezone. V nedeljo ima priložnost, da jo zagode nekdanjemu zvezdniku svetovnega nogometa, ki ga je občudoval tako na televiziji kot tudi doma na posterju …