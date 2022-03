V Mariboru raste evforija

Danes se bo v 25. krogu 1. SNL odločalo o četrtem in sedmem mestu. Najprej se bosta v knežjem mestu spopadla Celje in Radomlje, nato bodo skušale Domžale nadaljevati letošnji niz neporaženosti proti Muri. Nedelja ponuja bogat spored, na katerem se bodo predstavili osrednji kandidati za naslov. Koprčani se odpravljajo v Sežano, vodilni Maribor, ki čaka na lovoriko vse od leta 2019, bo pričakal Bravo v Ljudskem vrtu, Olimpija pa bo skušala upravičiti vlogo favorita doma proti zadnjeuvrščenemu Aluminiju.

Prvoligaški spored se bo začel danes ob 15. uri v knežjem mestu. Odločalo se bo o sedmem mestu. Za zdaj ga imajo v rokah Radomljani, a bi jim ga lahko Celjani z domačo zmago izmaknili in se povzpeli na lestvici. Izbrancem Simona Rožmana bi to veliko pomenilo, saj v spomladanskem delu osvajajo bistveno manj točk od želenega. Mladi strateg iz Štor si prizadeva, da bi njegovi izbranci na vsaki tekmi igrali bolje. Zdaj lahko končno računa tudi na 19-letnega krilnega napadalca iz Slonokoščene obale Bija Neneja Juniorja Gbambleja, hkrati pa se zaveda, da bi lahko nov neuspeh pahnil slovenske prvake izpred dveh let v nemirne vode. Zaradi kazni bo pri gostiteljih manjkal Tamar Svetlin, Radomljani pa se bodo predstavili z najmočnejšo zasedbo.

Nermin Bašić je z Radomljami v koledarskem letu 2022 osvojil že sedem točk. Foto: Vid Ponikvar

Mlinarji so vse bližje zgodovinskemu uspehu, saj si niso še nikoli zagotovili obstanka v 1. SNL. V tej sezoni, v kateri so okrepili organizacijski ustroj kluba in poiskali pomoč pri hrvaškem velikanu Hajduku, bi se jim lahko posrečilo. V spomladanskem delu so na štirih tekmah osvojili kar sedem točk, jeseni pa se je napadalec iz BiH Gedeon Guzina podpisal pod enega najlepših zadetkov v zgodovini 1. SNL, ko je zatresel mrežo po spektakularnih škarjicah, prav proti Celju. Takrat so Radomljani v Domžalah zmagali s 3:2, to pa je bila njihova prvoligaška zmaga nad Celjani. V desetem medsebojnem obračunu!

Spopad za "evropsko" četrto mesto

Luka Bobičanec bo izpustil dvoboj v Domžalah zaradi kazni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Domžalah se bo odločalo o četrtem mestu, ki bi lahko v primeru, če bo pokalno tekmovanje v tej sezoni osvojil klub, uvrščen v prvenstvu na vodilna tri mesta (kandidati za pokalno lovoriko so Koper, Bravo, Celje in Domžale), zagotavljalo lepo nagrado, vozovnico za Evropo. Če bi izbranci Dejana Djuranovića nadaljevali niz neporaženosti v letu 2022 in spravili na kolena branilce naslova iz Murske Sobote, bi se v razpredelnici zavihteli na četrto mesto, obenem pa bi s tem zadržali tudi napovedi tistih optimističnih privržencev Domžal o tem, da niso rekli zadnje niti v boju za naslov prvaka. Največjo nevarnost za obrambo črno-belih bo predstavljal napadalec Arnel Jakupović, zaradi kazni pa bo manjkal Janez Pišek.

Zelo pomembnega aduta v ekipi bo zaradi kartonov pogrešala tudi Mura. Manjkal bo Luka Bobičanec, ki se je v zadnjem krogu izkazal z mojstrskim zadetkom s prostega strela proti Celju, s pomočjo katerega je Mura dočakala dragoceno zmago (3:2), sploh prvo v Fazaneriji, odkar se je na trenerski položaj namesto Anteja Šimundže podal Damir Čontala. Dvakratni strelec proti Celjanom Tomi Horvat, ki je v jesenskem delu izstopal tudi v Evropi, je povzdignil formo, zdaj jo želijo še njegovi soigralci v obrambi, pri katerih dobiva vse večjo veljavo povratnik Gregor Balažic.

Jo bo "učenec" spet zagodel "učitelju"?

Dušan Kosić je s Taborom nazadnje zmagal 11. decembra 2021 proti Celju (2:1). Foto: Grega Valančič/Sportida Nedelja bo zelo zanimiva, saj se bodo predstavili trije najboljši slovenski klubi. Koprčane po bolečem porazu v velikem derbiju na Bonifiki proti Mariboru (1:2), ko so v zadnjih sekundah nastreljali vratnico in izpustili iz rok priložnost, da bi ostali neporaženi proti vijolicam, čaka zahtevno gostovanje na Krasu. Sosedski obračun primorskih klubov se bo začel ob 15. uri.

Tabor je v tej sezoni zbral le 21 točk, natanko dvakrat manj od drugouvrščenih Koprčanov. Zaseda deveto mesto, pred zadnjeuvrščenim Aluminijem pa ima le točko prednosti. Zato je četa Dušana Kosića, ki se že dalj časa spopada z ogromnim pritiskom, pred pomembnim izzivom. Dragocene točke v boju za obstanek bo lovila proti tradicionalno neugodnemu tekmecu, ki se je v 1. SNL s Taborom pomeril devetkrat, od tega je kar sedemkrat zmagal, izgubil pa le enkrat.

Koprčane je zapekel poraz proti Mariboru. Foto: Vid Ponikvar

Koper je v prvi ligi prekrižal načrte Kraševcem že petkrat zapored. Če bo ostal brez šeste zaporedne zmage, se bo zaostanek za Mariborom najverjetneje še povišal, saj so vijolice v naletu, hkrati pa bodo proti Bravu računale na prednost domačega igrišča in bučne podpore s tribun. Zanimivo je, da je strateg kanarčkov Zoran Zeljković pred leti nabiral trenerske izkušnje prav kot Kosićev pomočnik v Celju. Tako se obeta dvoboj ''učenca proti učitelju''. V tej sezoni se je Zeljkoviću že dvakrat smejalo, Koper je dvakrat zmagal z 1:0.

Karanović bi lahko postal prvi po Milaniču

Mariborčani so z zmago v Kopru ušli najbližjima zasledovalcema na +6. Foto: Vid Ponikvar Vodilni Maribor ima opravka z nenavadnim letom. Tekmo, na kateri se sproščajo največje strasti, je izgubil (večni derbi v Stožicah z Olimpijo), čeprav je na igrišču pokazal več od tekmeca, na preostalih tekmah pa je uresničil cilj in osvojil največje število točk. Ker mu je to uspelo tudi na razburljivem četrtkovem derbiju v Kopru, kjer se je obračun najboljših strelcev prvenstva med Ognjenom Mudrinskim in Maksom Barišićem končal z neodločenim rezultatom 1:1, oba sta zadela v polno z bele točke, je na lestvici ušel najbližjima zasledovalcema na kar šest točk prednosti.

''Rastemo kot ekipa, a še nismo na tisti ravni, na kateri želimo biti,'' trener Maribora Radovan Karanović, ki bi lahko postal prvi trener po Darku Milaniču, ki je vijolice popeljal do ''kante'', še ni povsem zadovoljen s predstavo svojih izbrancev. Najbolj so ga zmotili panični odzivi mariborske obrambe v trenutkih, ko je Koper močno pritisnil in iskal pot do remija. Evforija v mestu ob Dravi po zmagi na Bonifiki raste, prepričanje, da bo letos konec triletnih muk in čakanja na novo lovoriko, je vse večje. Na nedeljskem dvoboju velja pričakovati tudi velik obisk.

Radovan Karanović bi se lahko pridružil seznamu trenerjev, ki so Maribor popeljali do naslova. Kot zadnji je bil z vijolicami (2019) najboljši Darko Milanič. Foto: Vid Ponikvar

Želja 15-kratnih slovenskih prvakov je, da zmago na Bonifiki potrdi še z uspehom proti Bravu, mlademu ljubljanskemu klubu, ki je v kratki zgodovini nastopov v 1. SNL nekajkrat že zagrenil življenje štajerskemu velikanu. Mariborčani se bodo v boj za nov paket treh točk podali brez Jana Repasa, se pa v ekipo vrača nadarjeni zvezni igralec Aljaž Antolin, pred katerim je po mnenju strokovnega vodstva Maribora svetla prihodnost.

V nedeljo se v Ljudskem vrtu obeta tudi obračun med Nemanjo Mitrovićem in Martinom Kramaričem.

Veliko mladih igralcev ima v svoji ekipi tudi Dejan Grabić, ki je z Bravom doslej gostoval petkrat in kar trikrat ostal neporažen. Nazadnje je remiziral konec avgusta 2021 (1:1), ko je zadetek za izenačenje prispeval nekdanji napadalec Maribora Gregor Bajde. Bi lahko zakon bivšega, ki ima v svojih vrstah tudi Martina Kramariča, odločil v korist Šiškarjem tudi tokrat?

Olimpija si ne sme privoščiti spodrsljaja, a ...

Olimpija med tednom ni navdušila s predstavo na gostovanju pri Bravu. Foto: Grega Valančič/Sportida Sklepno dejanje 25. kroga bo v nedeljo zvečer v Stožicah, kjer bi bilo vse drugo kot zmaga Olimpije proti Aluminiju veliko presenečenje. Razlika na lestvici je ogromna, zeleno-beli se potegujejo za naslov, hkrati pa si zaradi povečanega zaostanka za Mariborom ne smejo privoščiti spodrsljajev. Ogromen motiv pa imajo tudi gostje iz Štajerske, saj so se znašli v nezavidljivem položaju. Grozi jim izpad v drugo ligo. Zato bodo skušali v Stožicah, kjer jim v preteklosti ni šlo najbolje, saj so na 13 gostovanjih osvojili le štiri točke in vknjižili kar 11 porazov, presenetiti favorita ter dokazati, da premorejo dovolj kakovosti za dvig z zadnjega mesta.

Zmaji s predstavo v Spodnji Šiški niso mogli zadovoljiti navijačev. Osmoljenec srečanja je postal Almedin Ziljkić, saj je v zaključku srečanja zapravil najstrožjo kazen za zmago. Trener Dino Skender ne skriva cilja. ''Proti Aluminiju moramo iskati zmago za vsako ceno,'' pred srečanjem, na katerem bo krstne zadetke v dresu Olimpije lovilo kar nekaj zimskih novincev, sporoča mladi hrvaški strateg.

Kakšne volje bo trener Aluminija Oskar Drobne po večernem nedeljskem spopadu z Olimpijo? Foto: Grega Valančič/Sportida

Kidričani so si na zadnji tekmi, ko jih je od prve letošnje zmage delilo le deset minut, okrepili samozavest. Domžalam, najuspešnejši ekipi spomladanskega dela, so se dobro zoperstavili, na vratih pa se je izkazal kapetan Luka Janžeković. V nedeljo bi ga lahko v Stožicah čakalo veliko dela.

1. SNL, 25. krog: Sobota, 5. marec:

15.00 Celje - Radomlje

17.30 Domžale - Mura Nedelja, 6. marec:

15.00 Tabor - Koper

17.30 Maribor - Bravo

20.15 Olimpija - Aluminij

Najboljši strelci: 13 – Maks Barišić (Koper)

12 – Ognjen Mudrinski (Maribor)

9 – Mustafa Nukić (Olimpija)

7 – Arnel Jakupović (Domžale), Kaheem Parris (Koper)

6 – Amadej Maroša (Mura), Bede Osuji (Koper), Dino Stančić (Tabor), Almedin Ziljkić (Olimpija)

5 – Ivan Božić (Celje), Lamin Colley (Koper), Gedeon Guzina (Radomlje), Lovro Maružin (Bravo), Ivan Šarić (Radomlje)

4 – Rodrigue Bongongui (Tabor), Armin Đerlek (Aluminij), Dejan Georgijević (Domžale), Tomi Horvat (Mura), Zeni Husmani (Domžale), Senijad Ibričić (Domžale), Žan Medved (Celje), Nardin Mulahusejnović (Mura), Sandi Ogrinec (Bravo), Nino Žugelj (Maribor)

