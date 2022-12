Kot prva se bosta od leta 2022 poslovila Bravo in Koper

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jesenski del 1. SNL je zaznamoval vratar Olimpije Matevž Vidovšek. Branil je na 13 tekmah in v 1.170 minutah prejel le en zadetek!

Jesenski del 1. SNL je zaznamoval vratar Olimpije Matevž Vidovšek. Branil je na 13 tekmah in v 1.170 minutah prejel le en zadetek! Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prvoligaške klube čaka zadnji krog v letu 2022. Ob 13. uri ga odpirata Bravo in Koper, a ne v Šiški, temveč v Stožicah, kjer sicer domače tekme igra Olimpija. Zmaji bodo jesenski naslov proslavili v nedeljo v Sežani, kjer želijo prekiniti niz dveh zaporednih remijev z 0:0 in v boljšo voljo spraviti v zadnjem času nezadovoljnega trenerja Alberta Riero. Maribor je v imenitni formi, v Ljudski vrt prihaja Gorica, Radomljani pa bodo po odhodu trenerja Nermina Bašića pričakali neugodne Celjane. V ponedeljek se bosta kot zadnja od leta 2022 poslovila Mura in Domžale.