Koper do zmage v Stožicah, gostitelji se držijo za glavo

Prvoligaške klube čaka zadnji krog leta 2022. Prva sta se pomerila Bravo in Koper, a ne v Šiški, temveč v Stožicah, zmage z 1:0 pa so se veselili Koprčani. Olimpija bo jesenski naslov proslavili v nedeljo v Sežani, kjer želi prekiniti niz dveh zaporednih remijev z 0:0 in v boljšo voljo spraviti v zadnjem času nezadovoljnega trenerja Alberta Riero. Maribor je v imenitni formi, v Ljudski vrt prihaja Gorica, Radomljani pa bodo po odhodu trenerja Nermina Bašića pričakali neugodne Celjane. V ponedeljek se bosta kot zadnja od leta 2022 poslovila Mura in Domžale.