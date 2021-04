V kvalifikacijah za Tokio 2021 tudi z Luko Dončićem?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na seji izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), izvedli so jo prek videopovezave, je predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec, ki se je javil iz Miamija, povedal, da se je v Dallasu z vodstvom Mavericks in Lukom Dončićem dogovoril o mogočem sodelovanju na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Tokiu.

Dončić bi lahko v primeru uspeha reprezentance v kvalifikacijah nastopil tudi na igrah. Erjavec podrobnosti dogovora o sodelovanju z Dončićem ni pojasnil, ker je na seji predstavil prenovo pravil OKS. Košarka je ostala edini ekipni šport, na katerem lahko Slovenija še nastopi na OI poleti v japonski prestolnici.

Na seji IO so podpisali dogovor o sodelovanju pri izvedbi olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem) julija 2023 v Mariboru, govorili so tudi o zadnjih pozitivnih korakih države k sistemski pomoči športu, tudi pri zdravstvenih pregledih športnikov.

Pozdravili sprostitev športa

Predsednik državnega strokovnega sveta za šport Rado Pišot je znova pozdravil zadnje odločitve vlade o odprtju delovanja slovenskega športa in tudi ponovnega zagona športa mladih. "Upamo, da se 11-dnevna blokada vsega športa, kot smo ji bili priče do 12. aprila, ne bo nikoli več zgodila. Zahvala za sodelovanje direktoratu za šport, obenem pa si na drugi strani želimo, da bi bila komunikacija z ministrico Simono Kustec v prihodnje boljša," je dejal Pišot.

Predsednik komisije za medicino športa OKS Matjaž Vogrin je predstavil mrežo referenčnih medicinskih centrov za pomoč športnikom ter prizadevanje za povečanje števila pregledov. "Uspelo nam je povečali število koncesnin za dvakrat in letos pričakujemo tri tisoč obravnavanih športnikov, dvakrat več kot lani. Ob pomoči ministrstva za zdravje smo tudi uvedli preventivne preglede za otroke, ki se po 12. letu začnejo ukvarjati s tekmovalnim športom, kar je bilo tudi že objavljeno v uradnem listu," je povedal Vogrin.

Maja Zalaznik je predstavila evropski model športa, ki bo ena izmed osrednjih točk športnega dela predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije v drugi polovici leta. IO OKS je podprl sklepe posveta s panožnimi zvezami na to temo in jih priporočil vladi za uporabo pri delu.

Boj proti prirejanja izidov v športu

Slovenska olimpijska akademija je sprožila aktivnosti za sistematično umeščanje boja proti prirejanja izidov v športu, ki postaja velika globalna grožnja športu, v delovanje OKS, pa tudi v dejavno vključevanje naše države v globalno preprečevanje zlorab in ozaveščanje športnikov. Prav tako je IO podprl manifest svetovnega gibanja za fair play.

Ministrstvo za okolje in prostor je konec marca družbi Bežigrajski športni park (BŠP), v katerem je partner tudi OKS, zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja za projekt na območju Plečnikovega stadiona. Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je o tem kratko dejal, da bodo lahko "o 14 letih žalostne zgodovine obnove razpadajočega športnega parka v središču Ljubljane" govorili po novinarski konferenci 21. aprila, na kateri bo prvi mož BŠP Joc Pečečnik predstavil, kako nadaljevati projekt.

Na seji so obravnavali pritožb na sklepe o dodelitvi štipendij za športnike, sprejeli so osnutek etičnega kodeksa o delovanju v športu pri nas ter potrdili pravilnik OKS za priznavanje kompetenc za strokovno delo v športu na področju športne rekreacije in športa starejših.

Uvodoma so se z minuto molka poklonili spominu na tri nedavno preminule vidne športne delavce, Janeza Stareta (odbojka), Adija Vidmajerja (atletika in planinstvo) ter Janeza Pilgrama (atletika, rugby).