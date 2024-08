Suspenz francoskega atleta zaradi sovražnih sporočil do Izraela

"Predsednik francoske atletike mi je potrdil, da je suspendiral športnika, stopil v stik z državnim tožilcem in disciplinsko komisijo zveze," je na omrežju X navedla francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera. Sporočila in objave, namenjene zlasti Izraelu, je opisala kot "tako šokantne kot nesprejemljive". Kounta je medtem izbrisal sporočila. Sprva je ugasnil svoj račun X, ga nato ponovno aktiviral, in objavil opravičilo, v katerem se je predstavil kot "Francoz, musliman in ponosen".

"Ljudje so se zabavali, ko so brskali po mojih tvitih in nekatere moje komentarje vzeli iz konteksta, s čimer so si ustvarili mnenje, da sem proti belcem, proti Franciji, antisemit in tako naprej," je pojasnil atlet, ki je nastopil v francoski štafeti 4 x 400 m. "Iskreno se opravičujem, če se je kdo počutil užaljenega. Sem proti genocidu in kakršni koli obliki rasizma ali nepravičnosti in mislim, da mi ni treba dokazovati, kako zelo ljubim svojo državo," je dejal.

"Zveza opozarja vse atlete francoske reprezentance, da izražanje njihovih osebnih mnenj nikakor ne sme ogroziti enotnosti francoske atletike in francoske reprezentance ter mora spoštovati republikanske vrednote," so pojasnili pri francoski zvezi. "Obsojamo dejstvo, da športniki jemljejo olimpijsko tekmovanje kot priložnost za izpostavljanje svojih osebnih idej, od katerih so nekatere tudi žalitve. Predsednik zveze je zato obvestil pristojne organe, da bi razjasnili dejstva, in bo to počel tudi v prihodnje," so še zapisali v izjavi za javnost.