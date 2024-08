Avstralski olimpijci stopili v bran osramočeni tekmovalki v brejkingu

Rachael "Raygun" Gunn, ki je v Parizu zastopala barve Avstralije v brejkingu, je zaradi olimpijskega nastopa postala tarča posmeha na internetu. Avstralski olimpijci, ki so se danes vrnili domov, so odločno stopili v bran reprezentančni kolegici pred grozljivimi kritikami in internetnimi komentatorji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Preprost slog in nenavadni gibi, ki jih je prikazala, vključno z oponašanjem kenguruja, so sprožili plaz memov na družbenih omrežjih, obenem pa je Avstralka izgubila vse tri dvoboje na igrah, pri čemer ji sodniki niso prisodili niti ene točke.

Avstralski športniki, ki so v domovino prinesli kar 53 olimpijskih medalj, več, 58, so jih osvojili zgolj na domačih igrah leta 2000 v Sydneyju, so družno stopili v bran kolegici "Raygun".

Gunnova je bila deležna norčevanja in zasmehovanja zaradi domnevno pomanjkljivih sposobnosti breakdancea.

Komentatorji so se spraševali, kako se je kvalificirala na igre, nekateri bolj slabovoljni kritiki pa so jo označili za državno sramoto.

Njene gibe, ki posnemajo kenguruja, je parodiral tudi ameriški televizijski voditelj Jimmy Fallon. Novozelandski komik Jemaine Clement se je pošalil: "Bil sem v Avstraliji. To je bila njihova najboljša plesalka."

Jessica Fox, ki je v Parizu osvojila zlati kolajni tako med kajakašicami kot med kanuistkami, je bila med tistimi, ki se jim norčevanje iz kolegice ni zdelo prav nič smešno.

"To je zanjo uničujoče," je Foxova povedala lokalnim medijem v Sydneyju. "Ona je človek in težko je opisati, kaj vse je prestala v zadnjem tednu. Vsekakor je to čutila. Za vsem tem stoji človeško bitje in ljudje tako hitro postanejo grozni. Tega si ne zasluži," je dejala Foxova.

Gunnova je sicer raziskovalka z doktoratom iz kulturnih študij. Pred igrami je na plesnih prireditvah za otroke podrobno opisala svojo neverjetno pot v Pariz, promovirala je razbijanje tabujev in spodbujala novo generacijo, da sledi olimpijskim sanjam.

Plavalec Zac Stubblety-Cook, ki je na igrah osvojil srebrno in bronasto medaljo, je po poročanju Sydney Morning Heralda dejal, da so bile kritike eno veliko razočaranje, medtem ko je kolesar Matthew Glaetzer dejal, da o nobenem olimpijcu ne bi smeli govoriti negativno.

Tudi predsednik vlade Anthony Albanese je pohvalil njen trud in predanost. "To, da se ji zalomilo, še ne pomeni, da ni dala vsega od sebe in zastopala svoje države. Vse to je naredila," je povedal Albanese za Radio Nova.

"Mislim, da so bile nekatere kritike, ki jih je prejela, pretirane, kar je po mojem mnenju res krivično. Čestitke, da je nastopila oblečena v trenirko. Mislim, kako avstralsko je to?"

