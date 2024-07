Sprinterski kralj iz Tokia verjame, da lahko ubrani olimpijski naslov

Olimpijski zmagovalec v teku na 100 metrov in v štafeti 4x100 metrov iz Tokia Marcell Jacobs je izrazil prepričanje, da lahko ubrani oba naslova. Ocenil je, da bo treba za zmago v Parizu teči manj kot 9,85 sekunde. Med tekmeci ga bolj kot Američan Noah Lyles skrbi Jamajčan Kishane Thompson.

Italijanski atlet Marcell Jacobs je danes v Parizu izjavil, da se je v zadnjih treh letih spremenil na bolje, čeprav je imel v tem času veliko poškodb. Prizadelo ga je, da ga je javnost obsojala, ker se je izogibal nastopom. Poudaril je, da je človek in ne robot ter da mora poslušati svoje telo. Vztrajal je z namenom, da ponovno osvoji zlato, je še dejal.

Ocenjuje, da mladi ameriški zvezdnik Noah Lyles, svetovni prvak iz Budimpešte 2023 v tekih na 100 in 200 metrov, ni nepremagljiv in za Jacobsa celo ni prvi favorit, saj v letošnji sezoni ni bil najboljši. Poleg tega je pod velikim pritiskom, po drugi strani pa ima mentaliteto šampiona, še meni 29-letni italijanski sprinter, ki je letos v Rimu osvojil naslova prvaka v sprintu na 100 metrov in v štafeti 4 x 100.

Lani se Jacobs na svetovnem prvenstvu v Budimpešti ni uvrstil v finale, tekmovanje je končal v polfinalu na končnem 12. mestu, a je zdaj osredotočen na največje tekmovanje leta, kjer se želi znova vrniti v sprinterski vrh. A opozarja, da bo za vse težko že v polfinalu, saj je 15 ali 16 atletov, ki se lahko uvrstijo v finale.

Najboljši izid sezone ima Jamajčan Kishane Thompson, ki je 28. junija v Kingstonu zmagal z 9,77. Kenijec Ferdinand Omanyala je junija v domačem Nairobiju z 9,79 poskrbel za drugi najhitrejši tek leta, za tretjega pa Noah Lyles 20. julija na mitingu v Londonu, kjer je zmagal z 9,81.

Lyles je danes po poročanju Anse izjavil, da bo v Parizu drugače kot v Tokiu, kjer se ni izšlo po njegovih načrtih. Poudaril je, da se je rešil depresije in se veseli nastopa. Omenil pa je, da je v olimpijski vasi ves čas oblegan in da težko najde čas za prehranjevanje. Na vprašanja o Jacobsu ni želel odgovarjati.

Jacobs se je letos dvakrat spustil pod deset sekund, na mitingu v Turkuju na Finskem 18. junija, ko je v polfinalu tekel 9,99, v finalu pa za zmago 9,92. Ta izid je 11. na svetu v tej sezoni.

Preberite še: