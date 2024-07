Na odbojkarskem olimpijskem turnirju sodeluje 12 reprezentanc, ki so po novem sistemu v skupinskem delu razdeljene v tri skupine. V skupini vsak z vsakim odigra tri tekme, po koncu skupinskega dela sledi četrtfinale. Vanj se uvrstita prvo- in drugouvrščena reprezentanca iz vsake skupine ter najboljši tretjeuvrščeni zasedbi.

Slovenci so v nedeljo uspešno prestali olimpijski krst in v skupini A s 3:1 premagali Kanado, medtem ko so Francozi po petih setih strli srbski odpor, tako da so po prvem krogu na vrhu varovanci Gheorgheja Cretuja. Uvodno srečanje je imelo grenak priokus, saj si je kazalec leve roke izpahnil eden od ključnih nosilcev slovenske igre, korektor Tonček Štern, ki se je pozneje na svojo željo vrnil v igro in bil s 24 točkami najučinkovitejši.

Na moškem turnirju je danes tekmovanja prost dan, odbojkarji bodo drugi krog odprli v torek, ko bo Slovencem ob 17. uri nasproti stala Srbija. Reprezentanci sta se zadnjič srečali na zadnjem dvoboju skupinskega dela lige narodov v Stožicah, pred katero so si Srbi kot zadnji zagotovili olimpijsko vozovnico. Slovenci so takrat zmagali po hudem boju s 3:2.

Gheorghe Cretu bo Slovence na tekmi znova vodil v torek. Foto: Reuters

"Naš cilj je iz tekme v tekmo igrati boljše. To je glavno in verjamem, da bomo samo še boljši. Srbija je odlična ekipa, to so pokazali že na prvi tekmi proti Franciji, pa tudi pred tem v Stožicah. Že v Stožicah ste videli, da je šlo na nož, pa čeprav tista tekma v rezultatskem smislu ni bila tako pomembna. Prepričan sem, da bodo naredili vse, da nas premagajo. Seveda so naši načrti isti. Poskusili se bomo čim bolje spočiti, nabrati novo energijo in iti na polno ter dosegati točko za točko," pred torkovim dvobojem pravi kapetan Tine Urnaut.

Če mu bo z rojaki uspelo premagati Srbijo, si bodo že zagotovili četrtfinale, ki je prvi cilj slovenske izbrane vrste.

V torek ob 21. uri bodo v slovenski skupini Francozi drugo zmago iskali proti Kanadčanom.

Italijani so na prvi tekmi premagali Brazilce, drugo zmago bodo v torek lovili proti Egiptu. Foto: Guliverimage

Italijani po drugo zmago

Torkov spored bosta ob 9. uri odprla favorizirana Italija, ki je na prvi tekmi skupine smrti premagala Brazilijo, in Egipt. Američani in Nemci se bodo pomerili ob 13. uri. Obe reprezentanci sta začeli z zmago, ZDA je brez izgubljenega niza premagala Argentino, Nemci pa so presenetili Japonce.

Drugi krog se bo končal v sredo, ko si bosta najprej nasproti stali Poljska in Brazilija, nato še Japonska in Argentina.

Olimpijski odbojkarski turnir, 2. krog Torek, 30. julij Sreda, 31. julij

Lestvice:

Preberite še: