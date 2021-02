Olimpijski ogenj svojo pot začenja 25. marca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plamenica z olimpijskim ognjem bo svojo pot začela 25. marca v Fukushimi, so sporočili organizatorji letošnjih olimpijskih iger v Tokiu. Dodali so, da bodo gledalci ob poti sicer dovoljeni, vendar le v bližini svojih domov, z ohranjanjem medsebojne razdalje in maskami, navijanje bo prepovedano. Priporočajo ogled 121-dnevne poti prek spleta.