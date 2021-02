IO Moka o izboru naslednjih organizatorjev OI, Brisbane v prednosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja je del današnje seje posvetil organizaciji olimpijskih iger poleti v Tokiu, kakšnih posebnih novosti pa ni bilo. Posvetili so se tudi načinu izbora organizatorjev OI v prihodnje, saj v procesu pred izborom člani Moka ne bodo sodelovali. Kandidaturo Brisbana za OI 2032 Mok najbolj podpira.

Po videokonferenčni seji je predsednika Moka Thomas Bach na srečanju z mediji pohvalil "dobro poznavanje dela in izzivov" nove predsednice organizacijskega odbora OI Tokio 2020 Seiko Hashimoto. Sedemkratna olimpijka v hitrostnem drsanju in kolesarstvu na velodromu ter nekdanja ministrica je po seksističnem škandalu 18. februarja zamenjala nekdanjega japonskega premierja Yoshira Morija.

Bach je še dodal, da pet mesecev pred začetkom OI, zaradi pandemije prestavljenih iz lanskega na letošnje leto, delo napreduje po načrtih, prav tako pa so po njegovih besedah velik napredek pri pripravah na igre v zadnjem obdobju naredili tudi nacionalni olimpijski komiteji, ki so dobili že tudi prve protokole za OI.

Spregovoril je Thomas Bach. Foto: Reuters

Kdo bo gostil OI 2032?

Predsednik mednarodnega olimpijskega gibanja je v nadaljevanju več besed namenil izbiri naslednjih prirediteljev OI. "Kandidature bo nadzorovala posebna komisija, ki bo imela nalogo, da zmanjša stroške na najmanjšo možno mero. Člani Moka v njej ne bodo mogli sodelovati, tudi njena naloga ne bo taka, kot je bila dosedanja koordinacijske komisije Moka za posamezne OI. Sodelovanje bo bolj strateško in dolgoročno," je pojasnil Bach. Novo komisijo bo vodila Kristin Kloster Aasen.

Po Melbournu 1956 in Sydneyju 2000 namerava naslednje OI v Oceaniji pripraviti avstralski Brisbane leta 2032. Mok je že začel "ciljno sodelovati" z Avstralci, je povedala Kloster Aasenova, četudi je med možnimi kandidati tudi Nemčija, domovina Bacha. A je slednji dejal, da so sprejeli odločitev o podpori Brisbanu "v določenem času in trenutku, ki pa ni usmerjena proti nikomur."

Številni referendumi proti organizaciji OI v zadnjem obdobju, dvakrat tudi v Nemčiji s Hamburgom 2024 in Münchnom 2022, so vodili Mok, da je tokrat dal prednost Brisbanu, ki ima veliko javno podporo za izvedbo OI.