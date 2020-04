Olimpijci tokrat o psihološki pripravi

Psihološka priprava športnikov je pomemben vidik priprave na olimpijske igre, pandemija novega koronavirusa z izpadom treninga in prekinitvijo športnih tekmovanj pa je še dodatno izzivalna za vse športnike. Na delavnici športne psihologije so bili predstavljeni modeli psihološke priprave na olimpijske igre, ki so na voljo našim vrhunskim športnikom, sporočajo iz Olimpijskega komiteja Slovenije, ki pripravlja virtualne kampe za športnike.

"Pandemija koronavirusa je in bo na vsakega športnika vplivala v več fazah"

"V prvem delu delavnice so bile podrobneje predstavljene tipične situacije, s katerimi se športnik sooča pred, med in po olimpijskih igrah, in nakazane smernice, kako se s temi izzivi spopasti. Drugi del delavnice je bil namenjen predstavitvi vplivov pandemije koronavirusa na psihološke lastnosti športnika. Pandemija koronavirusa je in bo na vsakega športnika vplivala v več fazah, tako v fazi odsotnosti treningov, ki se počasi končuje, kot v fazi ponovnega zagona treningov brez tekmovanj in v fazi zagona tekmovanj. Predstavljeni so bili psihološki izzivi, ki jih vsako od teh obdobij športnikom prinaša in podane so bile praktične usmeritve, kako se s temi situacijami spoprijeti, kako zadržati in usmeriti motivacijo, kako sprejeti in se pripraviti na novo realnost tekmovanj in kako se potrpežljivo in pogumno podati v proces treninga in v nova tekmovanja," so zapisali v sporočilu za javnost.