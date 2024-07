Negotovost pri Rafaelu Nadalu

Rafa Nadal in Carlos Alcaraz sta v soboto navdušila z zmago v dvojicah proti Argentincema Máximu Gonzálezu in Andrésu Molteniju, po koncu dvoboja pa je vse ljubitelje tenisa zanimalo, ali bo starejši nastopil tudi na današnji posamični tekmi, saj ima težave z desno stegensko mišico.

22-kratni zmagovalec večjih turnirjev ni dal jasnega odgovora, je pa namignil, kaj namerava storiti, čeprav trenutno ni mogoče ničesar zagotoviti in bi bilo prezgodaj napovedati svoj umik s posamičnega turnirja. Če bi zmagal, bi se mu slej ko prej začeli posamični dvoboji in tisti v dvojicah v istem dnevu podvajati. In naslednji posamični bi bil že v ponedeljek z Novakom Đokovićem.

"Ne vem, moram se pogovoriti z ekipo. Sprejeli bomo odločitev, za katero menimo, da je najprimernejša možnost, da domov prinesemo medalje. Več ni vedno več. Včasih je več manj. S tem pa ne rečem, da ne bom igral," je dejal Rafa in dodal: "Sprejeli bomo odločitev, za katero menimo, da je za ekipo najprimernejša. Da nam bo dala najboljše možnosti. Danes se bomo odločili, ali bom igral ali ne."

Nadal že ima zlato olimpijsko kolajno z iger v Pekingu 2008 in tudi zlato kolajno v dvojicah iz Ria de Janeira 2016.