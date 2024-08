Rafael Nadal in Carlos Alcaraz sta navdušujoč niz uspehov v moških dvojicah na olimpijskih igrah končala s četrtfinalnim porazom s četrtima nosilcema Austinom Krajickim in Rajeevom Ramom. Ameriška dvojica je španski par izločila s 6:2, 6:4.

Štirinajstkratni zmagovalec turnirja za grand slam v Parizu je že pred tem izpadel v posamični konkurenci olimpijskega turnirja, ki poteka na igriščih Roland Garrosa, na katerih vsako leto pripravijo odprto prvenstvo Francije. V zvezdniškem obračunu drugega kroga pariškega olimpijskega turnirja ga je premagal srbski teniški igralec Novak Đoković.

Malo možnosti, da ga bomo videli na OP ZDA

Nadal je po zgodnjem slovesu s turnirja spregovoril o prihodnosti. Na vprašanje, ali se bo odpravil v ZDA, kjer že potekajo dogodki pred odprtim prvenstvom ZDA, je dejal: "Zdi se, da ne, vendar vam bom kmalu sporočil. Ne morem vam dati jasnega odgovora, potrebujem nekaj časa, vendar se mi zdi težko."

V odgovoru na vprašanje o njegovem odnosu s 17 let mlajšim Alcarazom je Nadal še bolj podvomil o svoji prihodnosti na turnirjih. "Če bi bil deset let mlajši, bi lahko ustvarila lep odnos na igrišču in skupaj preživela veliko lepih trenutkov," je dejal. "Toda to se ne bo zgodilo. Videli bomo, ali bom še naprej igral na turnirjih. Seveda ga bom podpiral od doma in mu vsakič zaželel vse najboljše. Ali bom še naprej igral ali ne, obožujem tenis."

Igra bolj za čustva kot za rezultate

Španski as, ki se ponaša z 22 naslovi zmagovalca turnirjev za veliki slam, je upal, da bo svojo olimpijsko kariero ovenčal s tretjo medaljo, potem ko je prej osvojil zlato medaljo v posamični konkurenci in dvojicah.

"Prisotnega je bilo kar nekaj razočaranja, da Španiji nisem vrnil medalje, a to je to," je dejal Nadal. "Vsako minuto na igrišču sem se trudil po najboljših močeh, a to ni zadoščalo za dosego cilja."

"Če je to zadnjič, so to nepozabni občutki in čustva. Dajejo mi ljubezen in podporo vsako sekundo, ko sem bil na igrišču. Čudovito, nekaj posebnega je čutiti to, zlasti tukaj."

"V tej fazi svoje kariere igram za te občutke, bolj za čustva kot za rezultate. V karieri sem osvojil dovolj, veliko več, kot sem kadarkoli sanjal. Gre mi za uživanje v različnih izkušnjah in to je še ena življenjska izkušnja, ki jo lahko delim s Carlosom, izjemnim igralcem, za katerega mislim, da bo seveda eden izmed najboljših v zgodovini tega športa," je poslovilni nagovor z olimpijskega turnirja sklenil 38-letni Nadal.

