Mok na pomoč s 740 milijoni evrov, OKS poziva državo

Predsednik Moka Thomas Bach: Kriza zaradi pandemije koronavirusa, ki je povzročila ohromitev svetovnega športa, ima pomembne finančne posledice za olimpijske igre, olimpijsko gibanje in Mednarodni olimpijski komite.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) bo za odpravo posledic preložitve poletnih olimpijskih iger, ki bodo zaradi novega koronavirusa v Tokiu prihodnje leto, vzpostavil denarni premostitveni sklad, v katerem bo do 800 milijonov ameriških dolarjev oziroma 740 milijonov evrov za namene reševanja finančnih posledic covida-19.

Kriza zaradi pandemije koronavirusa, ki je povzročila ohromitev svetovnega športa, ima pomembne finančne posledice za olimpijske igre, olimpijsko gibanje in Mednarodni olimpijski komite, je na četrtkovi video konferenci dejal predsednik olimpijske družine, Nemec Thomas Bach.

Izvršni odbor je zato na svoji seji odobril vsoto v višini 740 milijonov evrov za premostitev težav in finančnih posledic prestavitve olimpijskih iger.

Poletne olimpijske igre 2020 bodo potekale v Tokiu na Japonskem od 23. julija do 8. avgusta 2021. Po prvotnem razporedu bi se morale igre odvijati med 24. julijem in 9. avgustom letos, toda zaradi pandemije koronavirusne bolezni 2019 so bile prestavljene za eno leto.

Dva svežnja pomoči

Gre za dva svežnja pomoči. Mednarodnim športnim združenjem in nacionalnim olimpijskim komitejem bodo namenili 150 milijonov dolarjev (139 milijonov evrov) pomoči za odpravo posledic največje krize, v kateri se je znašel šport po 2. svetovni vojni. "To naj bi nacionalnim komitejem omogočilo nadaljevanje športa in podpiranje športnikov," je dejal Bach.

Levji delež, v znesku 601 milijonov evrov, naj bi pokril dodatne stroške Moka za organizacijo iger v Tokiu, ki bodo predvidene za naslednje leto.

Delovna skupina, posebej ustanovljena za reorganizacijo iger, bo "obrnila vsak evro" v iskanju možnih prihrankov, je zagotovil Bach. Vendar pa je treba zagotoviti, da bo "duh olimpijskih iger živ in najvišjo kakovost tekmovanj". Bach je tudi zagotovil, da bodo vodili transparentno igro: "Tabujev ni. O vsem se lahko pogovarjamo."

Blaž Perko: OKS je vladi že konec prejšnjega meseca poslal seznam 11 predlogov za pomoč športu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

OKS poziva k upoštevanju zdravstvenih navodil in priporočil

Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Blaž Perko je ob sredinih odločitvah vlade o sprostitvi ukrepov v športnih dejavnosti opozoril, da morajo vsi deležniki v športu pri tem upoštevati vse ukrepe zdravstvenih oblasti za zajezitev pandemije novega koronavirusa. Ob te je državo ponovno pozval k finančni pomoči športu.

Perko je opozoril, da so bile športne dejavnosti dolgo zaustavljene, zato pričakujejo, da bo šport dobil svoje mesto tudi pri nadaljnjih ukrepih vlade za pomoč gospodarskim panogam.

"OKS je vladi že konec prejšnjega meseca poslal seznam 11 predlogov za pomoč športu in pričakujemo, da bo to vključeno v tretji protikrizni paket vlade za pomoč gospodarstvu," je pojasnil Perko. Po njegovih besedah so nekateri izmed predlogov začasni, nekateri bi lahko veljali tudi po koncu pandemije.

Kaj predlaga OKS? V OKS so predlagali takojšnje izplačilo avansa namenskih proračunskih sredstev za šport na lokalni in državni ravni, ki so bila že pred epidemijo namenjena za izvajalce letnega programa športa, ter poenostavitev postopkov za pridobivanje teh sredstev. Predlagajo začasno plačilo večjega oziroma celotnega zneska mesečne vadnine v športnih društvih za otroke od šestega do 16. leta starosti, da bi razbremenili družinske proračune in ohranili tako socializacijo otrok prek športa kot pozitivni vpliv na njihovo zdravje. Ukrep bi veljal 18 mesecev po koncu epidemije, podatke in realizacijo bi zagotovile lokalne skupnosti, gre pa za 30 do 35 evrov na posameznika na mesec, predlagajo. Posebna državna finančna pomoč za športne organizacije v višini izpada dokazljivih prihodkov zaradi odpovedi dejavnosti je tretji predlog OKS, ki naj bi po njihovi oceni dosegla okoli 26 milijonov evrov. Način razdelitve in pogoje bi določilo resorno ministrstvo s soglasjem strokovnega sveta vlade za šport. Komite se zavzema tudi za povračilo stroškov zaradi odpovedi večjih mednarodnih športnih prireditev. Upravičenec bi moral za povračilo predložiti dokazila o stroških, ki so bili plačani. Foto: Reuters Oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za letošnje ter naslednje leto je predlagano za prejemnika sponzorstva, prav tako naj bi bili odhodki pri pokrovitelju davčno priznani v trikratni višini danega sponzorstva. Šesti predlog je povezan z donacijami, ki predstavljajo največji delež prihodkov pri športu mladih in pri netržnih športnih dejavnosti. Delež davčno priznanih donacij bi se z 0,3 odstotka obdavčljivih prihodkov letos in naslednje leto povečal na pet odstotkov. Prav tako bi se delež dohodnine, ki ga zavezanec lahko nameni za donacije, podvojil na odstotek. Predlagajo še, da bi država poskrbela za kritje stroškov za policijsko varovanje in zdravstveno oskrbo na športnih prireditvah v določenem obdobju po koncu epidemije. Merila za izbor upravičenih športnih prireditev bi sprejel strokovni svet vlade za šport. V OKS predlagajo ukinitev davka na srečke, s čimer bi Fundacija za šport prišla do več sredstev. Če to ne bi bilo sprejemljivo, pa bi bila na ta način zbrana proračunska sredstva neposredno namenjena za športne organizacije prek razpisa fundacije. Poleg tega OKS predlaga še možnost vračila kupnine za vstopnice ob odpovedi prireditev zaradi pandemije v obliki vrednotnic z enoletnim rokom možnosti unovčenja, če se v roku enega leta po koncu epidemije zagotovi izvedbo enakovredne nadomestne športne prireditve z možnostjo zahtevka na vračilo kupnine v nadaljnjih dveh mesecih po poteku roka. V OKS poudarjajo, da predlagane ukrepe odločno podpirajo tudi nacionalne panožne športne zveze in športna društva.

