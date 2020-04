Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kvalifikacijske norme v golfu za olimpijske igre Tokio 2020, ki bodo prihodnje poletje, bodo golfisti lahko lovili do junija 2021, je danes sporočila Mednarodna zveza za golf (IGF). Pri golfistih bodo za olimpijski turnir štele točke, osvojene do 12. junija, pri golfistkah pa do 28. junija.