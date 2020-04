Neverjetno! Na zmenke so jo vabili samo zato, da bi se naučili golfa #video

Nekdanja profesionalna ameriška golfistka, danes pa zvezdnica Instagrama Paige Spiranac se je nedavno na svojem podcastu pritoževala, kako težko je bilo z zmenki, ko je bila še samska. "Fantje so me vabili na golf zmenke, a samo zato, da bi me izkoristili za brezplačne tečaje igre," je potarnala 27-letna lepotica.

Svojo privlačno podobo je Paige dobro izkoristila, med profesionalkami na turneji golfa je dosegla le eno zmago, danes pa znanje predaja na svojem kanalu na YouTubu, kjer ima več kot 120 tisoč naročnikov, redno pa objavlja tudi fotografije in videe na omrežju Instagram, kjer ji sledi več kot 2,4 milijona ljudi.

Prelestna blondinka je s priznanjem na podcastu Playing-A'Roudn močno presenetila. "Pri moških sem led vselej prebila s tem, da sem jim povedala, da igram golf. Na žalost so me fantje potem izkoristili za brezplačne ure golfa, opremo in žogice," je povedala športnica, ki danes težav z zmenki nima več, saj je zaročena.

Paige te dni nasvete deli od doma:

Zmenki so se sprevrgli v tečaj golfa

"Vabili so me na golfske zmenke, češ, pojdiva na teren in udariva nekaj žogic. Odgovarjala sem, seveda, to bi bilo odlično, a so se ti zmenki redno sprevrgli v tečaj golfa, s katerim so fantje le izboljšali svojo igro. V te zmenke sem privolila, ker sem bila obupana in sem si želela le, da bi jim bila všeč," je o zagatah razglabljala Paige.

"Eden me je na igrišče zvabil z vztrajnim spogledovanjem, ni pa mi povedal, da je v razmerju. Po šestih mesecih zmenkov in učenja golfa se med nama ni zgodilo nič, ves čas mi je dopovedoval, da ne želi hiteti," je še povedala o svojih nenavadnih težavah.

