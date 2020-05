Kam bodo šli športniki? Stanovanja v olimpijski vasi so že prodana.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne le pandemija novega koronavirusa, japonske organizatorje OI pesti nova težava. Olimpijske igre bodo izpeljali prihodnje leto. Pojavljajo se ugibanja, kje bodo nastanjeni športniki. V svetovnih medijih so se pojavile informacije, da so v olimpijski vasi v Tokiu že prodali veliko stanovanj in naj bi jih oktobra letos predali lastnikom.

Olimpijska vas še ni povsem dokončana. Ko bo pripravljena sprejeti prve goste, bo kompleks vključeval 24 stavb, v njem pa bo lahko prebivalo kar 11 tisoč športnikov med olimpijskimi igrami, ki bodo v skladu z odločitvijo Mednarodnega olimpijskega komiteja, pokroviteljev in japonskih organizatorjev potekale od 23. julija do 8. avgusta prihodnje leto, saj OI letos poleti ni mogoče izpeljati zaradi pandemije.

Olimpijske igre bodo po novem čez 442 dni, olimpijska vas pa bo namenjena prodaji stanovanj na prostem trgu. Glede na to, da so bile olimpijske igre sprva načrtovane za letos, so nekatera stanovanja že prodali, približno tisoč pa jih je na trgu.

Informacija o tem se je najprej pojavila v japonskem tisku, nato so o njej poročali britanski tabloidi, zaplete z olimpijsko vasjo pa so povzeli tudi španski mediji.

"To bodo najslavnejše igre v zgodovini"

Predsednik španskega olimpijskega komiteja Alejandro Blanco ne dvomi, da bodo tokijske igre leta 2021 izpeljali kljub pomislekom glede kvalifikacij in olimpijske vasi.

Blanco je v sredo za španski časnik AS dejal: "Združitev 206 držav po tej zdravstveni in gospodarski krizi bi bil znak, da smo prešli najslabše. To bodo najslavnejše igre v zgodovini."

Omenil je mogoče težave: "Prva težava bo ponovna vzpostavitev normalnosti v vseh državah, druga pa, da mednarodne zveze določijo datume kvalifikacijskih turnirjev, ki jih še niso izpeljali."

"Koledarji danes še niso objavljeni. Ko bodo določeni, morda ne bodo ustrezni zdravstveni pogoji ali športniki iz nekaterih držav ne bodo smeli potovati in vstopati v druge države," je dejal prvi mož španskega olimpijskega komiteja.

Alejandro Blanco: Iger si ne predstavljam brez olimpijske vasi

Naslednja potencialna težava za prihodnje leto je olimpijska vas. Zasebni investitorji so veliko svojih stanovanj že prodali in naj bi jih oktobra letos predali bodočim lastnikom.

Toda Blanco je podprl Japonsko, ki poskuša rešiti zagatni položaj. "Tam mora spati približno 20 tisoč ljudi. Iger si ne predstavljam brez olimpijske vasi."

Blanco je dodal: "Ne dvomim, da bodo igre leta 2021. S postavljanjem tega datuma pod vprašaj se pošilja svetu negativno sporočilo, saj bo znanost slej ko prej premagala koronavirus."