Do olimpijske vozovnice Francozinja in Italijan

Posebni povabili za nastop na poletnih olimpijskih igrah, ki bodo od 23. julija do 8. avgusta 2021 v Tokiu na Japonskem, sta prejela športna plezalka iz Francije Anouck Jaubert in športni plezalec iz Italije Michael Piccolruaz, je danes sporočila Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC). Olimpijska povabljenca je določila tripartitna komisija. Slovenske barve bosta na olimpijskih igrah zastopali Janja Garnbert in Mia Krampl.

Francozinja Anouck Jaubert in Italijan Michael Piccolruaz sta olimpijski kvoti in s tem olimpijski vozovnici za OI v Tokiu, ki bodo zaradi pandemije novega koronavirusa poleti prihodnje leto, prejela na podlagi njunih uvrstitev na lanskem svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Hachiojiu na Japonskem, je pojasnila krovna federacija za športno plezalni šport.

Francija bo, ob gostiteljici Japonski in Združenih državah Amerike, tretja država s štirimi športnimi plezalci z izpolnjeno olimpijsko kvoto. To imajo tudi Julia Chanourdie, Bassa Mawem in Mickael Mawem. Piccolruaz je tretji Italijan z olimpijsko vstopnico v športnem plezanju. To imata tudi Ludovico Fossali in Laura Rogora.

Na voljo le še osem vozovnic

Jernej Kruder je še v igri za nastop na olimpijskih igrah. Foto: Manca Ogrin Oddanih je že 32 olimpijskih vozovnic v športnem plezanju, 16 v ženski in 16 v moški konkurenci. Na voljo so še štiri v vsaki od konkurenc. Poslednji potniki v Tokio bodo znani po štirih celinskih prvenstvih, ki so bila preložena zaradi pandemije koronavirusa. Evropsko prvenstvo, na kateri bosta vstopnici dobila še zadnja Evropejca, bo po novem v Moskvi od 1. do 8. oktobra. Datumov afriškega, azijskega in prvenstva Oceanije še niso določili. V skladu z odločitvijo izvršilnega odbora zveze IFSC se mora kvalifikacijski postopek končati do 31. decembra letos.

Slovenijo bosta na prestavljenih olimpijskih igrah zastopali Janja Garnbret in Mia Krampl. Slovenska kandidata za še preostalo eno vstopnico sta Jernej Kruder in Anže Peharc.

Joubertova je bila sicer na lanskem svetovnem prvenstvu v kombinaciji, ki bo tudi na olimpijskih igrah, skupno 11. Garnbretova je takrat pometla s konkurenco, potem ko je v Hachiochiju osvojila rekordne tri zlate kolajne. Preostale tri slovenske finalistke v kombinaciji, Mia Krampl, Vita Lukan in Lučka Rakovec, so osvojile 14., 16. in 17. mesto. Kramplova si je olimpijsko mesto nato priborila lani novembra v napetem slovenskem obračunu z Rakovčevo v dodatnih olimpijskih kvalifikacijah v Toulousu.