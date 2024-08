Yasimn Harper, ki je na OI v Parizu osvojila prvo medaljo za Veliko Britanijo, je priznala, da njena bronasta medalja že izgublja lesk. A kot je pozneje povedala, jo to kaj dosti ne moti, saj je to še vedno njena olimpijska medalja.

Že pred tem je kar nekaj prahu dvignil rolkar Nyjah Husto. Le teden dni po tem, ko je osvojil olimpijsko medaljo, je razkril, da je njegova medalja postala precej drugačne barve. Predvsem hrbtna stran medalje je izgubila lesk. "Očitno ni takšne kakovosti, kot bi si mislil. Ne vem, olimpijska medalja, treba bo nekoliko izboljšati kakovost. Medalja je videti tako, kot da je šla v vojno in se vrnila," je zapisal na družbenih omrežjih.

Vsaka olimpijska medalja ima koščka železa z Eifflovega stolpa, ki je bil shranjen po prenovi. Železni šesterokotnik v središču vsake medalje je del Pariza, ki ga vsi dobitniki medalj odnesejo s seboj. Izdelali so nekaj več kot pet tisoč medalj, od tega jih je 2.600 za olimpijske igre, 2.400 pa za paraolimpijske igre. Vsaka tehta približno 530 gramov, oblikovala pa jo je luksuzna znamka Chaumet.

Organizatorji so sporočili, da so seznanjeni s kritiko ameriškega športnika in so že v stiku z institucijami ter poskušajo ugotoviti, zakaj je prišlo do nevšečnosti.

Preberite še: