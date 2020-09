Kdaj gre na pot olimpijska bakla?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štafeta olimpijske bakle za poletne igre, ki bodo na Japonskem prihodnje leto, se bo začela 25. marca v prefekturi Fukušima, so v ponedeljek sporočili organizatorji iger v Tokiu. Pri tem so upoštevali načrt, ki je veljal pred enoletno preložitvijo iger zaradi pandemije novega koronavirusa.

Začetek potovanja plamenice z olimpijskim ognjem bo v nogometnem treningcentru japonske lige J-Village v prefekturi Fukušima.

Pot olimpijske bakle bo trajala 121 dni, preden bodo s plamenico prižgali olimpijski ogenj, ki ga bodo ugasnili na sklepni slovesnosti 8. avgusta. Štafeta nosilcev ognja bo v tem času prepotovala vseh 47 japonskih prefektur.

Po prvotnih načrtih naj bi dnevno plamenico na njeni poti po japonskem otočju nosilo od 80 do 90 tekačev. Skupno so izdelali 10 tisoč bakel za štafeto, ki se bo sklenila 23. julija 2021 na nacionalnem olimpijskem stadionu v Tokiu. Prvič so športniki prižgano plamenico prinesli na odprtje olimpijskih iger v Berlinu leta 1936.

Foto: Twitter Štafeta paralimpijske bakle bo avgusta.

Olimpijski ogenj so že prižgali v začetku letošnjega leta na mestu ruševin nekdanjega templja, kjer je bila nekoč antična Olimpija v Grčiji, in je na Japonsko prispel štiri dni pred preložitvijo iger 24. marca.

Plamenica je trenutno na ogled v japonskem olimpijskem muzeju blizu glavnega olimpijskega stadiona v osrednjem Tokiu.

"Olimpijski plamen bo ob pandemiji bolezni covid-19 dodatno simboliziral luč na koncu temnega predora – svetilnik upanja za svet," so sporočili organizatorji.

Fukušima kot začetek poti olimpijskega ognja že po prvotnih načrtih ni bila izbrana naključno. Z izborom lokacije začetka poti ognja se želijo organizatorji pokloniti spominu na žrtve jedrske katastrofe v elektrarni Fukušima Daiči, ki je nastala kot posledica močnega potresa in cunamija leta 2011.

Bakla je izdelana iz recikliranega materiala, ki so ga uporabili za izdelavo začasnih bivalnikov za prizadete v prefekturah Iwate, Miyagi in Fukušima.

Olimpijska bakla je v znamenju motiva češnjevega cveta, ki ima na Japonskem poseben pomen minljivosti, a tudi upanja in prenove. In v znamenju prenove so tudi igre na Japonskem. Češnjev cvet s petimi cvetnimi listi simbolizira tudi pet celin, povezanih v olimpijskem gibanju.