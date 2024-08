Namesto da bi bilo govora o uspehih naših kajakašev in kanuistov na divjih vodah, so slovensko športno javnost razburile najmanj sporne sodniške odločitve. Dvomi so bili prisotni že v ponedeljek pri Benjaminu Savšku, v četrtek pa je sporno kazen dobil še Peter Kauzer, ki se je po tekmi zlomil in kar nekaj časa potreboval, da je prišel k sebi.

V četrtek je na olimpijski progi v Parizu potekala tekma kajakašev na divjih vodah, ki pa je slovenskemu taboru pustila grenak priokus. Petru Kauzerju, ki bi se sicer brez težav uvrstil v veliki finale, so dosodili sporno kazen. Hrastničan je pri osmih vratih dobil 50 kazenskih sekund, kar je Kauzerja spravilo v slabo voljo in neutolažljiv jok.

Peter Kauzer na štartu svojega zadnjega olimpijskega slaloma, ki se je končal s sporno sodniško odločitvijo. Foto: www.alesfevzer.com

Pri njegovih 40 letih so to zanj zadnje olimpijske igre, zato so bila čustva ob tej sporni sodniški odločitvi še močnejša. Vsak, ki ima rad šport, se ob tej odločitvi povsem upravičeno vpraša, ali si tekmovalec kova Peter Kauzer ne zasluži nekaj več spoštovanja, potem ko so šli nekateri drugi tekmovalci še ob spornejših položajih brez težav skozi sito sodniških odločitev. Se zavedajo, da so mu uničili še zadnje olimpijske sanje? Je Peter Kauzer tarča sodnikov zato, ker jim je večkrat povedal, kaj si misli o sojenju, in to predvsem z željo, da so stvari bolj pravične za vse? Poklicali smo nekaj poznavalcev tega športa, ki so povedali svoje mnenje o sporni sodniški odločitvi.

Žiga Lin Hočevar je bil ob vožnji Petra Kauzerja na tribunah. Foto: Osebni arhiv

"Predvsem me je zmotilo …"

Na prizorišču je bil Žiga Lin Hočevar, mladi vrhunski kanuist, ki je v Pariz prišel spodbujat naše divjevodaše. Žiga Lin je na tribunah sedel ravno pri tistih vratih in takoj je vedel, da bodo sodniki pregledovali tista vrata.

"Jaz nisem videl nobenega posnetka, ki bi mi dal jasno vedeti, da bi se lahko odločil. Videl sem le posnetek s televizije, ampak tam se ne vidi nič. Edina stvar, ki mene moti, je to, da je Peter dobil 50 kazenskih sekund, medtem ko nekateri drugi tekmovalci niso dobili 50 kazenskih sekund … Predvsem to me je danes zmotilo in tudi že kdaj prej. Kakšni tekmovalci so samo na meji in dobijo 50 kazenskih sekund, medtem ko nek drug tekmovalec konstantno ne dobiva te kazni, pa veliko bolj na meji odpelje vrata, kot jih je na primer Peter Kauzer. Sodniki imajo dvojna merila."

"Če bi bil to francoski tekmovalec, zagotovo ne bi dobil takšne kazni." Foto: Bojan Puhek

"Sodniki ga imajo na piki"

Kanuist Luka Božič si je tekmo ogledal od doma in prav tako meni, da se s televizijskega prenosa ni dalo ugotoviti, ali so bila tista vrata čista. Tudi on je bil mnenja, da bi zagotovo še kakšen drug tekmovalec dobil kazen na tak način, kot jo je dobil Peter. "Mislim, da je bila glava noter. Sam menim, da je pomembno bolj to, kako nakažeš gibanje telesa in nagib čolna. Peter ima kdaj tudi kakšne pripombe nad sodniki in ga imajo potem na piki. Če bi bil to francoski tekmovalec, zagotovo ne bi dobil takšne kazni. To je dejstvo," je uvodoma povedal primorski kanuist, ki je bil tudi sam nekajkrat v takšnem položaju.

"Kanu se vseeno malo drugače vozi. Bil sem tudi na tisti strani, ko bi sam sebi prisodil 50 kazenskih sekund, pa jih nisem dobil, to moram povedati. Sodniške napake se dogajajo tako ali drugače, ni pa dobro, da se ti kaj takšnega zgodi na olimpijskih igrah ali na svetovnem prvenstvu, ampak tako je. Lahko rečem, da se v našem športu v 95 odstokih pravilno odločijo, je pa tistih nekaj odstotkov … In odvisno je od tekmovalca do tekmovalca.

Andrej Jelenc Foto: Ana Kovač

Andrej Jelenc že dolgo opozarja, pa nič

Na prizorišču je bi tudi Andrej Jelenc, direktor Kajakaške zveze Slovenije. Tudi on ni videl napake, a ob tem pušča odprto možnost, da so sodniki videli še kakšen drug zorni kot. Tudi njega je zmotilo, da ni kriterij za vse tekmovalce enak.

"Bil so tekmovalci, ki so bili v podobnem položaju in niso dobile takšne kazni. Mogoče je to skoraj bolj problematično. Zdi se mi, da se išče vsako napako, kar ubija šport in dinamiko slaloma. Razočaran sem nad tem, kako so se odvijale sodniške odločitve. Ne samo danes, tudi izkušnja Benjamina Savška …"

"Sam pravim, da bi morali pristop nekoliko spremeniti in da se res ne išče vsake najmanjše napake, ampak da se pusti, da so vožnje bolj dinamične in čim hitrejše. Kaznuje pa se očitne napake. V pravilih imamo točno določeno, da se v primeru dvoma sodi v korist tekmovalca, o katerem se odloča oziroma sodi. Sodniki tega pravila skoraj ne uporabljajo. Vedno so prepričani o svoji odločitvi in vedno določajo napako. Zelo malokrat se v praksi zgodi, da bi uporabili to pravilo. To je tudi ena od stvari, ki jo v naši mednarodni kajakaški zvezi poudarjam dolgo časa, pa nič."

