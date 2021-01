Bach prosi za potrpežljivost in ostaja optimist, da OI letos bodo

Priprave na olimpijske igre v Tokiu so bile glavna tema štiri in pol urnega sestankovanja MOK.

Priprave na olimpijske igre v Tokiu so bile glavna tema štiri in pol urnega sestankovanja MOK. Foto: Guliverimage

Izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) na današnji seji po pričakovanjih ni sprejel kakšnih zgodovinskih odločitev, predsednik Thomas Bach pa je na novinarski konferenci pojasnil, da so bile priprave na olimpijske igre v Tokiu glavna tema štiri in pol urnega sestankovanja.

"Zavezani smo, da v japonski prestolnici pripravimo kvalitetno in varno tako OI, ki se bodo začele 23. julija, kot tudi paraolimpijske igre, ki se bodo odprle 24. avgusta. To ni samo zaveza Moka, tako smo se odločili po posvetih z 206 nacionalnimi olimpijski komiteji (NOK), mednarodnimi panožnimi zvezami in predstavniki športnikov, vsi smo se odločili za ta isti cilj, da igre pripravimo," je zatrdil Bach.

"Podobne zaveze so dali japonska vlada, organizacijski komite OI in NOK Japonske. OI je že same po sebi težko organizirati, sedaj pa se to še izjemno povečalo zaradi prestavitve OI za eno leto in pandemije novega koronavirusa. Vsak dan se zato sproti učimo. Vsi vemo, da še vedno bijemo boj proti virusu, to je težak boj, ampak smo povsem prepričani, kot pravi športniki, da bomo s trdim delom prav vsak dan ovire premagali in prišli do cilja."

Bo štadion v ozadju julija gostil otvoritveno slovesnost? Foto: Guliverimage

Ne želijo, da bi športniki preskakovali vrste

Nekdanji nemški športnik in olimpijec je dejal, da tudi cepivo samo ne bo rešilo vseh težav, želi pa si, da bi bilo čim več od predvidenih 10.500 športnikov, ki bodo prišli v tokijsko olimpijsko vas, ter trenerji in preostalo osebje pred prihodom cepljenih, ne le zaradi njihove varnosti, "ampak tudi zaradi solidarnosti z japonskimi prebivalci in sotekmovalci."

Cepiva seveda ne bodo obvezna, prav tako pa Bach ni za to, da bi športniki preskakovali vrste čakajočih. "Najprej morajo priti na vrsto najbolj tvegane skupine, zdravstveni delavci in tisti, ki skrbijo za osnovno delovanje družbe. To smo povedali že septembra lani. Tedaj smo si želeli tudi globalnega odziva, ampak realnost je, da se sedaj večinoma vsaka državna vlada zase spopada s temi težavami. Zato smo pozvali vse NOK, da se povežejo s svojimi vladami in ugotovijo, kdaj bi lahko športniki prišli na vrsto za cepljenje," je pojasnil Bach.

V drugi polovici lanskega leta je bilo 57 odstotkov športnikov že kvalificiranih za OI v Tokiu. "Sedaj jih je 61 odstotkov, pri tem pa je treba dodati 15 odstotkov tistih, ki bodo določeni glede na vrstne rede na lestvicah v športih od tenisa do juda, tako da lahko rečemo, da bo le še četrtina vseh mest določenih po kvalifikacijah, ki morajo potekati varno in ob enakovrednih pogojih za vse," je izpostavil športni direktor Moka Kit McConnell.

"Ta čas je prezgodaj povedati, kako bo vse skupaj potekalo, zato prosim vse za potrpežljivost." Foto: Guliverimage

"Niti najbolj uveljavljeni znanstveniki za to področje ne morejo napovedati zdravstvenih razmer"

Bach se je dotaknil tudi številnih ugibanj, ki so se pojavile v zadnjim obdobju. "Nihče v tem trenutku ne more napovedati zdravstvenih razmer, niti najbolj uveljavljeni znanstveniki za to področje ne. To pa povsem naravno vodi do mnogih špekulacij, ki pa motijo atlete pri pripravah, treningih in tekmovanjih. To so govorice o odpovedi OI, planu B ali pa, da bi jih prestavili na leto 2032. Srečno takim vedežem, lahko jim rečem le, pa naj se pogovorijo s sedanjo generacijo športnikov, če bi želeli tedaj tekmovati pod olimpijskim krogi. Zaradi kompleksnosti iger tudi ni mogoče prestaviti v tako kratkem času."

Predsednik Moka je zato vnovič zatrdil, da ne izgubljajo časa s takimi napovedmi in ne govorijo če bodo OI letos, ampak kako bodo potekale. "Ta čas je prezgodaj povedati, kako bo vse skupaj potekalo, zato prosim vse za potrpežljivost," je pozval Bach in napovedal da bodo NOK že februarja dobili obširnejša pisna navodila in usmeritve.