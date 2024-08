Belgijski kolesar Remco Evenepoel se z olimpijskih iger v Parizu vrača s popolnim izkupičkom. Nepremagljiv je bil tako v vožnji na čas kot na cestni dirki. A to, da je v nedeljo pod Eifflovim stolpom poziral z dvema medaljama, ni tako samoumevno, kot se zdi. Kot je razkril, je za to zaslužna njegova žena Oumi. Sam je namreč prvo medaljo pozabil doma v Belgiji.

Remco Evenepoel seals the Olympic double with an incredible backdrop! #Paris2024 pic.twitter.com/ibqKa0o5z0 — Eemeli (@LosBrolin) August 3, 2024

Remco Evenepoel je v pogovoru za Wielerflits razkril, da je olimpijsko zlato z vožnje na čas odnesel domov v Belgijo in se v Pariz na cestno dirko vrnil brez nje. "Če sem povsem iskren, to, da imam v Parizu obe medalji, ni bila moja ideja, ampak se je tega spomnila moja žena Oumi. Medaljo s kronometra sem namreč pustil doma v Belgiji, nakar mi je žena zjutraj poslala sporočilo, da jo je za vsak slučaj prinesla v Pariz. To njeno gesto zelo cenim, saj imam zdaj lahko precej unikatno fotografijo na Instagramu," je namignil dvakratni olimpijski prvak in tretji z letošnje Dirke po Franciji.

"Še vedno se spomnim fotografije ameriškega plavalca Michaela Phelpsa na olimpijskih igrah v Pekingu, kako je poziral z zlatimi medaljami okrog vratu (Phelps je takrat osvojil osem zlatih olimpijskih medalj, op. a.). Zdaj sem tudi sam na nek način občutil podobno in lahko rečem, da je občutek res poseben."

Žena mu je zlato medaljo, ki jo je osvojil pred tednom dni v kronometru, prinesla v Pariz, saj jo je pozabil doma v Belgiji. Foto: Guliverimage

Evenepoel je odgovarjal tudi na vprašanje o posebni gesti ob prihodu v cilj, ko je z roko nakazal, kako simbolično odloži telefonsko slušalko. Se za tem skriva kakšno globlje sporočilo?

"To sem storil že februarja na Portugalskem, ob svoji prvi letošnji zmagi. Nisem pa jaz tisti, ki se je te poteze domislil, pred menoj je to storil že teniški igralec Ben Shelton, pomeni pa, da sem dosegel svoj cilj," je pojasnil 24-letni kolesar, ki je s predstavami v zadnjem mesecu zaprl usta še tistim redkim dvomljivcem, ki mu ne priznavajo kolesarske veličine.

Sobotno cestno dirko v kolesarstvu po ulicah Pariza si je po podatkih organizatorjev ogledalo kar pol milijona ljudi. "Ne vem, ali je to olimpijski rekord, a ob progi se je zbralo 500 tisoč ljudi," je povedala predstavnica organizatorjev Anne Descamps.

Slavje po zmagoslavju na cestni dirki:

How to celebrate a Double Olympic Golden Medal 😂🥇🥇🔥❤️🇧🇪 pic.twitter.com/CPzGtVCUyj — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) August 4, 2024

