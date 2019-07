Atlet Vid Botolin osvojil bron na Ofemu

"Ciljal sem na medaljo in na zelo težek način mi je to uspelo. Sem zelo zadovoljen, ni mi pa še čisto jasno, kaj mi je uspelo," je tik po teku povedal Botolin, ki je zaostal le za Izraelcem Adisujem Guadijem in Francozom Lucom Le Baronom. Šestnajstletni slovenski atlet je 3000 metrov pretekel v času 8:39,74.

Za 3. mesto se je danes borila tudi judoistka Nicki Norčič, a je dvoboj z Gruzijko za bronasto odličje izgubila v manj kot pol minute. Danes se je v kategoriji do 81 kilogramov boril še Urban Kuhar, a je izgubil že prvi dvoboj.

Za plavalci je medtem zadnji tekmovalni dan na letošnjem Ofemu. V finalu je nastopil Jaka Pušnik, ki je osvojil 8. mesto. Že v kvalifikacijah je izpadel Črt Perme Modrijančič, ki je plaval na 400 m mešano. V disciplini 50 prosto pa se v polfinale ni uspelo prebiti Hani Podbregar in Tii Primc.

Rokometaši so se medtem v boju za razvrstitev od 5. do 8. mesta pomerili s srbskimi vrstniki in jih premagali s 24:22. Tako se bodo jutri podali v boj za peto mesto, kjer jih najverjetneje čakajo Islandci, s katerimi so v skupini igrali neodločeno 21:21.

