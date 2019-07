Starašiničeva tik pod zmagovalnim odrom

Atletinja Manca Starašinič je danes s četrtim mestom v skoku v daljino poskrbela za najboljšo uvrstitev slovenskih športnikov na letošnjem olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) doslej. Na tekmovanju v azerbajdžanski prestolnici Baku so se danes poleg atletov predstavili še slovenski judoisti, plavalci in kolesarji.

V finalih so se danes nastopili trije slovenski atleti. Manca Starašinič je s skokom, dolgim 5,90 metra, pristala tik pod odrom za zmagovalke v skoku v daljino. V finalu se je pomeril tudi metalec kladiva Jan Emberšič, ki je orodje vrgel 64,17 metra in osvojil 11. mesto.

Veronika Sadek je tekla na 2000 m z zaprekami in s časom 7:02,07 osvojila 13. mesto. Neža Dolenc je medtem v sredo in danes tekmovala v sedmeroboju, bila je 15.

Danes je na Ofemu nastopilo tudi pet slovenskih judoistov. Lana Gregorčič v kategoriji do 52 kilogramov, Staša Kolar v kategoriji do 63 kilogramov in Nace Herkovič v kategoriji do 66 kilogramov so osvojili sedmo mesto. Deveto mesto je zasedla Tjaša Rozman Muha v kategoriji do 57 kilogramov, Miha Rudolf pa je bil 17. v kategoriji do 73 kilogramov.

Pušnik z državnim rekordom v finale

Znova so se predstavili tudi slovenski plavalci. V popoldanskem polfinalu na 200 m prosto se je odlično odrezal Jaka Pušnik, ki je s časom 1:53,51 dosegel državni rekord svoje starostne kategorije in se uvrstil v petkov finale.

Že v dopoldanskih kvalifikacijah so se od nadaljnjega tekmovanja poslovili Sara Mihalič na 100 m prsno in 200 m mešano, Zala Pogačar na 200 m mešano, Vid Lovšin na 100 m delfin ter Miha Vintar in Maks Jereb na 50 m prosto.

Kolesarji so se medtem pomerili na cestni dirki. Od slovenskih deklet je bila najboljša Nuša Moroz na 27. mestu, Klara Čemažar je osvojila 31. mesto, Vita Pilih pa 61. Med fanti se je najbolje odrezal Fabijan Kralj s 35. mestom. Nino Polovič je zasedel 46. mesto, Jaka Špoljar pa 58.

Preberite še: