Najstnica iz dijaškega doma, ki je zaprla usta nekaterim profesorjem

Klara Lukan je simpatična, 18-letna Dolenjka, ki se je pred dvema letoma iz Novega mesta preselila v Ljubljano in - čeprav profesorji niso imeli prav veliko posluha za njeno športno pot - začela svoj atletski vzpon. Ta je za zdaj vrhunec dočakal pretekli konec tedna, ko je na evropskem prvenstvu za mladince in mladinke osvojila naslov evropske prvakinje v teku na 5000 metrov.

"Za to tekmo sem se psihično pripravljala nekaj mesecev. Posvečala sem se dvigu samozavesti, tako da zlato ni prišlo kar tako. Ne glede na vreme, bilo je mrzlo in vetrovno, sem šla na vse ali nič. Tako sem tudi tekla. Nič me ni moglo ustaviti. Zelo sem zadovoljna," je po prihodu v Slovenijo povedala Klara Lukan, katere naslov evropske prvakinje v Borasu ni bil presenečenje, saj je na Švedsko prišla kot ena izmed favoritinj in tam nalogo opravila suvereno.

Od začetka do konca je vodila in s časom 16:03,62 prehitela vso konkurenco, ob tem pa postavila tudi nov državni rekord v kategoriji do 20 let med mladinkami, v kateri bo nastopala še do konca sezone.

V Novem mestu ni bilo posluha, zato se je preselila v Ljubljano

In kdo je simpatična Dolenjka, ki je nase opozorila že pred dvema tednoma, ko je v Szekesfehervarju na Madžarskem v neolimpijski disciplini 2000 metrov s časom 5:47,17 izboljšala prejšnji slovenski članski državni rekord Sonje Roman za več kot osem sekund (5:55,42)?

Maturantka Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, kjer bo v dijaškem domu živela še to poletje, potem pa se preselila v študentski dom in šolanje nadaljevala na fakulteti za kemijo, se je z atletiko začela ukvarjati v osnovni šoli. V kraljico športov in tek na daljše proge jo je usmeril osnovnošolski učitelj telesne vzgoje in zadel v polno. Obiskovala je dva letnika športnega oddelka gimnazije v Novem mestu in trenirala pod vodstvom Elvisa Antončiča v Šentjerneju, potem pa se preselila v Ljubljano, kjer je obiskovala mednarodni oddelek Gimnazije Bežigrad in letos tudi uspešno maturirala. Čeprav je imela veliko težav. Ni skrivnost, zakaj.

Njen atletski vzpon se je začel pred dvema letoma, ko se je priključila skupini Tevža Korenta. Foto: Peter Kastelic/AZS

"V šoli niso imeli posluha za mojo športno pot. Govorili so mi, da ne bo šlo in da ne bom zmogla. Prav nič mi niso pomagali. Trdili so, da bom lahko atletiko trenirala do najpozneje četrtega letnika, potem pa jo bom morala opustiti, zato sem toliko bolj vesela, da mi je uspelo dokazati, da zmorem tudi to. Ko sem trenirala, sem se spomnila tudi na te besede in iz njih črpala energijo za trdo delo," je pojasnila simpatična Dolenjka, ki je prihodnost slovenskega teka na dolge proge in je znana po tem, da med tekom ni preračunljiva. Na začetku teka se postavi na čelo kolone in, če je mogoče, narekuje tek od začetka do konca, kot je to storila tudi v nedeljo, ko je dosegla največji uspeh na kratki športni poti, ki pa utegne biti zelo dolga in tudi uspešna.

Predsednik AZS: Delo z mladimi je že obrodilo sadove

Uspehu nove evropske prvakinje je čestital tudi predsednik AZS Roman Dobnikar. Foto: Vid Ponikvar Kristijan Čeh, ki je pred kratkim postal evropski prvak do 23 let v metu diska, sta nov dokaz, da po zlatem rodu, ki se je dokončno poslovil, prihajajo novi fantje in dekleta, ki utegnejo nadomestiti Primoža Kozmusa, Jolando Čeplak, Matica Osovnikarja in preostale slovenske atlete in atletinje, ki so nas razvajali v zadnjem desetletju. O tem je danes govoril tudi predsednik Atletske zveze Slovenije, ki je prišel pozdravit novo evropsko mladinsko prvakinjo v teku na 5000 metrov.



"Vlaganje v piramido tekmovalcev, tudi v mlajših kategorijah, že kaže sadove in naši mladi tekmovalci bodo v prihodnje gotovo dosegali lepe izide tudi v članski konkurenci. V tednu dni smo osvojili dve zlati medalji, po Kristjanu Čehu, ki je bil prvi na evropskem prvenstvu do 23 let v metu diska, se je izkazala še Lukanova," je povedal Roman Dobnikar in pohvalil vse, ki so nastopili na evropskem prvenstvu na Švedskem, kjer smo Slovenci dočakali še pet uvrstitev v finale.



Jan Vukovič je bil na 800 metrov peti, to mesto je dosegla tudi Eva Pepelnak v troskoku, Lia Apostolovski je v skoku v višino delila osmo mesto, Matic Silič je bil v troskoku deveti, Zoja Šušteršič pa je v metu kopja zaradi poškodbe rame finalni nastop končala po prvi seriji finala (13.). Lukanova in, ki je pred kratkim postal evropski prvak do 23 let v metu diska, sta nov dokaz, da po zlatem rodu, ki se je dokončno poslovil, prihajajo novi fantje in dekleta, ki utegnejo nadomestitiin preostale slovenske atlete in atletinje, ki so nas razvajali v zadnjem desetletju. O tem je danes govoril tudi predsednik Atletske zveze Slovenije, ki je prišel pozdravit novo evropsko mladinsko prvakinjo v teku na 5000 metrov."Vlaganje v piramido tekmovalcev, tudi v mlajših kategorijah, že kaže sadove in naši mladi tekmovalci bodo v prihodnje gotovo dosegali lepe izide tudi v članski konkurenci. V tednu dni smo osvojili dve zlati medalji, po Kristjanu Čehu, ki je bil prvi na evropskem prvenstvu do 23 let v metu diska, se je izkazala še Lukanova," je povedalin pohvalil vse, ki so nastopili na evropskem prvenstvu na Švedskem, kjer smo Slovenci dočakali še pet uvrstitev v finale.je bil na 800 metrov peti, to mesto je dosegla tudiv troskoku,je v skoku v višino delila osmo mesto,je bil v troskoku deveti,pa je v metu kopja zaradi poškodbe rame finalni nastop končala po prvi seriji finala (13.).

Ob Maruši Mišmaš se je pred dvema letoma začel njen vzpon

Njen vzpon se je začel, ko je pred dvema letoma začela trenirati pod vodstvom Tevža Korenta pri ljubljanskem Massu, pri katerem trenira v skupini z Marušo Mišmaš, slovensko rekorderko v teku na 3000 metrov z zaprekami.

"Z njo treniram vsak dan, kar je tudi prispevalo k mojemu tekmovalnemu napredku. Ona je na neki način moj vzor, saj je tudi ona dokazala, da se da biti dober in ob tem uspešen tudi v šoli. Hkrati je navdihujoča tudi njena zgodba o tem, kako se je vrnila po hudi poškodbi. Vsi v skupini se podpiramo in smo prijatelji. Privoščimo uspehe drug drugemu in se jih veselimo. Vrhunski športnik ne postaneš sam od sebe. Potrebna je tudi vsakodnevna spodbuda, ekipa ter tudi psihična priprava, zato sodelujem s športno psihologinjo Matejo Jarelo Kegljevič," se je razgovorila mlada atletinja, ki nastopa v številnih disciplinah, od 800 do 5000 metrov, tudi z zaprekami, a se bo v prihodnosti najverjetneje posvetila daljšim tekom, saj ji to najbolj ustreza.

Ko pogleda v prihodnost, se vidi predvsem v teku na daljše proge. Foto: Peter Kastelic/AZS

Tekme so za njo nagrada za trdo delo na treningih

"Moj rezultat na 800 metrov kaže, da nisem tako hitra, kot bi morala biti za takšno disciplino, tako da se dolgoročno vsekakor vidim na daljših razdaljah, saj imam zelo dobro hitrostno vzdržljivost. Uživam pa v vseh disciplinah. Na tekmah nastopam z veseljem, saj je tekma nagrada za vsakodnevno garanje na treningih in je najlažji del. Trenirati je veliko težje, zato sem letos nastopila tudi na 2000 metrov z zaprekami in bila pred štartom precej v strahu, potem pa je šlo odlično. Bolje od pričakovanj. Na koncu sem samo za sekundo zaostala za državnim rekordom Maruše Mišmaš, s katero bova morda v prihodnosti nastopali tudi v isti disciplini, kdo ve. To ne bi bila težava, saj med nama ni takšne tekmovalnosti in mislim, da bi gnali druga drugo. Tudi letos, ko sem tekla v njeni disciplini, mi je privoščila, me spodbujala in si želela, da bi izboljšala njen rekord," je povedala Lukanova in razkrila, da jo s šest let starejšo Mišmaševo veže dobro prijateljstvo.

Osebni rekordi Klare Lukan:

Na prostem:

800 metrov: 2:07, 89 (23. junij 2019, Novo mesto)

1000 metrov: 2:48,18 (9. maj 2018, Ljubljana)

1500 metrov: 4:15,97 (14. junij 2019, Dessau)

2000 metrov: 5:4715 (9. julij 2019, Szekesfehervar)

5000 metrov: 16:03,62 (21. julij 2019, Boras)

2000 metrov z zaprekami: 6:40,73 (5. junij 2019, Ljubljana)



V dvorani:

800 metrov: 2:12,09 (27. januar 2018, Dunaj)

1500 metrov: 4:19,50 (16. februar 2019, Novo mesto)

3000 metrov: 9:17,42 (9. februar 2019, Novo mesto)

Začela je zares verjeti vase in dosegla velik preskok

O tem, kaj se je zgodilo, da je letos dosegla velik preskok, zna povedati marsikaj. "Zdi se mi, da sem popravila pristop k samim treningom. Stopila sem iz cone udobja in se osredotočila predvsem na to, da na vsakem treningu dam vse do sebe. To je tudi pokazatelj mojega napredka. Začela sem verjeti v svoje sposobnosti. Ne samo jaz, ampak tudi trener in celotna ekipa. Med seboj se spodbujamo in verjamemo v svoje sposobnosti. Nekako se je vse skupaj sestavilo in zdaj je, kar je," je še povedala Lukanova, ki bo konec tedna nastopila še na evropskem ekipnem prvenstvu v majici Slovenije, potem pa se za dva, tri tedne odpravila na počitnice.

Medalja, ki jo je prinesla iz Švedske, je velika spodbuda za njeno nadaljnjo atletsko pot. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Potem sledijo treningi in zagotovo tudi nastop na nekaj tekmah," je še povedala atletinja, ki bo v konkurenci afriških tekačic v svetovnem merilu v članski konkurenci v prihodnosti prišla pred visok zid, a ga, marljiva in nadarjena, kot je, lahko preskoči. "O tem pozneje. Seveda si želim tudi kakšnih odmevnejših rezultatov, a treniram in nastopam predvsem zato, ker v atletiki uživam," je za konec dejala nasmejana Dolenjka, ki ima zelo zdrav pogled na šport.

Takole je Klara Lukan osvojila naslov evropske prvakinje: