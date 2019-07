Na Ofemu rokometaši izpadli iz boja za odličja, judoistka Štermanova sedma

Na olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v azerbajdžanskem Bakuju so nastopili slovenski atleti, plavalci, telovadke, judoisti in rokometaši. Slednji so izgubili tekmo s Francijo in izpadli iz boja za odličja. Najboljšo uvrstitev, 7. mesto, je dosegla judoistka Diana Šterman, v finalu pa je 8. mesto osvojila plavalka Sara Mihalič.

Danes so boje na Ofemu začeli tudi judoisti. Slovenka Diana Šterman je bila 7. v kategoriji do 48 kilogramov in tako dosegla slovensko uvrstitev dneva. Druga dva slovenska predstavnika sta osvojila 9. mesto, Blaž Emeršič v kategoriji do 60 kilogramov, Gašper Kokalj pa v kategoriji do 55 kilogramov.

Mladi slovenski rokometaši so se na zadnji tekmi skupinskega dela pomerili s francoskimi vrstniki in izgubili z 29:30. Po izenačenem prvem polčasu so Slovenci na začetku drugega prevzeli pobudo in vodili tudi s tremi goli razlike. A Francozi so jih nato ujeli. Tik pred koncem tekme je rokometaš nasprotne ekipe zadel sedemmetrovko za zmago. Tako se mladi slovenski reprezentanci ni uspelo uvrstiti v polfinale, preostaja pa jim boj za razvrstitev od 5. do 8. mesta.

Za mlade slovenske plavalce je bil na sporedu prvi finale na Ofemu, v katerem je plavala Sara Mihalič. V disciplini 200 m prsno je osvojila 8. mesto.

Jaka Pušnik je na 200 m hrbtno obstal v polfinalu. V tej disciplini je Črt Perme Modrijančič izpadel že v kvalifikacijah.

V dopoldanskih kvalifikacijah sta nastopili tudi Zala Pogačar in Tia Primc na 100 m delfin, a se nista uvrstili v polfinale. Primčeva je plavala tudi v predtekmovanju na 200 m prosto, a se tako kot Hana Podbregar ni prebila med 16 najboljših.

Med slovenskimi atleti je bil danes najuspešnejši Jan Emberšič, ki se je prebil v četrtkov finale v metu kladiva. Matic Ian Gucek v teku na 400 m z ovirami in Jernej Gumilar na 200 m sta medtem obstala v kvalifikacijah.

V kvalifikacijah mnogoboja so obstale slovenske telovadke Zala Bedenik, Neža Erpič in Hana Golob.

