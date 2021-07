Zlatemu "cimru" je pomagal, sebi tokrat ni mogel

Za razliko od Pekinga, kjer je pred trinajstimi leti doživel olimpijski krst, je njegovo veslo v Tokiu ostalo celo. Toda že ko je Peter Kauzer prečkal polfinalne ciljne celice, je celo brez pogleda proti semaforju vedel, da so zanj olimpijske igre končane. Udarec z rokama po čolnu je povedal vse. Nekaj minut je nato sicer še sedel v šotoru in opazoval tekmece, a bolj zaradi tega, da je uredil misli. "V takšni konkurenci takšna vožnja pač ne prinaša finala," je priznal najboljši slovenski kajakaš, potem ko je polfinale končal na dvanajstem mestu med dvajsetimi nastopajočimi. S časom 99,10 ga je od boja za kolajne ločilo 65 stotink.

"Proga mi je sicer še bolj ustrezala kot v kvalifikacijah. Toda s takšno vožnjo nisem imel kaj 'praskati'. Začetek je bil sicer dokaj dober. Nato me je zaustavil pljusk, predvsem pa mi čoln nikakor ni stekel. Ko se mi to zgodi, veslam na silo. Tako enostavno ne gre. Vseeno si nič ne očitam. Dobro sem se pripravil, se danes ustrezno počutil, a naš šport je pač zelo nepredvidljiv. Enkrat so boljši eni, drugič pa drugi," je dejal 37-letni Hrastničan, prepričan, da bi bil ob vožnji, za katero verjame, da jo je sposoben pokazati, lahko znova v boju za kolajne.

Foto: Anže Malovrh/STA

Predhodne olimpijske izkušnje tokrat, po njegovih besedah, niso igrale večje vloge. Ne veliki razočaranji iz Pekinga in Londona ne srebrna kolajna iz Ria de Janeira. "Kar je bilo, je bilo. Tudi v pogovorih pred potjo na Japonsko sem dejal, da so spomini sicer lepi, hkrati pa opozarjal, da je čas za ustvarjan je novih. No, tale ni najlepši. A takšen je pač šport," pripoveduje nekdanji evropski in svetovni prvak, ki namerava svojo kariero podaljšati do leta 2024, a vseeno petega zaporednega olimpijskega nastopa še ne želi obljubiti. A če bo ostal št. 1 v Sloveniji, dvomov pravzaprav ne bo.

Foto: Anže Malovrh/STA

Slovenski nastopi so tako v središču Kasai, kjer sta spremljanje tekmovanja danes močno oteževala vročina in neznosna vlaga, končani. Za vrhunec je kajpak poskrbel zlati Benjanim Savšek, ki je medtem že doma. "Zelo mu privoščim zlato kolajno. Sobo si na tekmovanjih deliva že 16 let. Drug o drugem veva vse. Sva več kot reprezentančna sotekmovalca. Zato sem vedel, da po vsem, kar je dosegel, njegova kariera brez olimpijske kolajne ne bi bila prava. Zaslužil si je to odličje," se je proti tekmi kanuistov ozrl "Kapsl".

Ob tem velja omeniti Savškove besede o tem, kako je noč pred tekmo slabo spal, ob jutranjem nemiru pa mu je pomagal prav Kauzer. "Treba ga je bilo miriti. Bil je živčen, a vseeno osredotočen na to, kaj mora storiti. Pomagal sem mu, kolikor se mu lahko. Bil sem spodbuda in podpora. Namenil sem mu motivacijo. Upam, da mu je to pomagalo, da je ohranil fokus do konca," je skrivnosti iz sobe, v kateri sta bivala zlati iz Tokia in srebrni iz Ria, razkril Kauzer, za katerega sezona še ni končana. Naslednji cilj je svetovno prvenstvo v Bratislavi.