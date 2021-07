Jože Vidmar, trener Benjamina Savška, se je ob vrnitvi zlatega kanuista držal bolj v ozadju. A vseeno je on tisti, ki dolgo časa bedi nad Savškom in ga je tako rekoč tudi pripeljal do zlate olimpijske medalje. Tam pa ni šlo vse gladko, Jože Vidmar je bil namreč tisti nesrečnež, ki je moral iti v karanteno.

"Prav prijetno je priti domov po takšnem uspehu, kot ga je dosegel Benjamin. Vesel sem, da sem bil lahko del tega. Lepo je za Benjamina, za Slovenijo in za vse nas skupaj, ki smo mu tako ali drugače pomagali," nam je uvodoma povedal Jože Vidmar, ki pravi, da mora vse skupaj še priti za njim, da bo dojel, kaj je uspelo njegovemu varovancu.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Velikokrat govorimo, kakšen stres morajo prenašati tekmovalke in tekmovalci. Veliko stresa pa zagotovo doživljajo tudi njihovi trenerji. Za Vidmarja so bile to že četrte olimpijske igre. Enkrat je bil na njih kot tekmovalec, trikrat pa kot Savškov trener.

"Moram povedati, da so bile te olimpijske igre čisto nekaj drugega. Nisem se mogel zanašati na izkušnje s prejšnjih olimpijskih iger. Te v Tokiu so bile zares zelo posebne. Že zaradi vse logistike in vseh zahtev. Ogromno je bilo stvari, ki jih ni bilo mogoče vnaprej načrtovati. Treba se je bilo prilagajati. Benjaminu je uspelo vse te zadeve odmisliti in narediti zares popolno vožnjo."

Zaplet s karanteno: Ločena sva bila osem dni "Ko potrebuje, potrebuje človeka 100-odstotno ob sebi." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Bivanje v Tokiu je Jožetu in Benjaminu zapletla odrejena karantena. Kajakaši in kanuisti so bili na poti v Tokiu na letalu, kjer je bil eden od potnikov pozitiven na koronavirus. Vidmar je sedel v bližini, zato so morali on in še nekateri člani naše ekipe v karanteno. Z Benjaminom sta bila zaradi tega kar nekaj dni ločena.

"Ločena sva bila osem dni, od tega sva pet dni govorila čez hodnik in prek raznih elektronskih aplikacij. Pet dni sem bil na drugem bregu olimpijske proge kot drugi. Na progo sem prišel 15 minut pred treningom in 15 minut po treningu sem moral iti nazaj v karanteno. Kljub vsemu je Benjamin to zelo dobro prenesel. Dobil je prave informacije, tako da sva se vse pogovorila, čeprav je bilo to čez hodnik (smeh, op. p.)," nam je razkril Vidmar in ob tem povedal, da je k sreči Benjamin že izkušen tekmovalec.

"Ko potrebuje, potrebuje človeka 100-odstotno ob sebi. Sicer potrebuje samo usmerjanje. Vse smo se dogovorili. Naša fizioterapevtka in Peter Kauzer starejši sta na progi vse posnela. Posnetek sem pregledal in mu tudi svetoval za naslednje treninge. K sreči se je tudi ta karantena uspešno iztekla."

"Čakal sem, da so rezultati res dokončni." Foto: Anže Malovrh/STA

Ni bil miren, dokler rezultati niso bili uradni

Zlati kanuist je po olimpijski tekmi dejal, da ob prihodu v cilj ni vedel, kam ga bo njegov rezultat uvrstil. Vedel je, da je Beni naredil vrhunsko finalno vožnjo, a ni bil miren, dokler rezultati niso bili uradni.

"Pri kajaku in kanuju se lahko zgodi, da se lahko še pol ure po končani vožnji kaj spremeni. Dokler rezultati niso bili uradni … Čakal sem, da so rezultati res dokončni, čeprav sem po tej vožnji, ki mu je uspela, vedel, da medalja mora biti."

Benjamin Savšek ob prihodu domov Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

In katere so bile zadnje besede pred finalno vožnjo?

Na koncu smo sogovornika vprašali, kaj so bile njegove zadnje besede pred "zlato" vožnjo Benjamina Savška. "Če po pravici povem, se ne spomnim, kaj sem mu rekel. Naredila sva analizo in pogovorila sva se, kje so bile še malenkostne rezerve: 'Čista, tekoča vožnja in zaupaj vase.'"