Tudi Lopez in Woods zaradi Tokia predčasno končala Tour

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred današnjo etapo od Mourenxa do Libourna sta kolesarsko dirko po Franciji predčasno končala Kolumbijec Miguel Angel Lopez in Kanadčan Michael Woods, sta sporočili njuni ekipi Movistar in Israel Start-Up Nation. Razlog odstopa obeh je boljša priprava na olimpijske igre v Tokiu, kjer bo cestna dirka na sporedu že drugi tekmovalni dan.