Tragični junak brez skrivanja in dlake na jeziku: Tukaj sem!

"Vabljeni na medijski termin v mešano cono olimpijske vasi, ker vam bodo na voljo selektor Aleksander Sekulić, vodja reprezentance Marko Milić ter igralec Mike Tobey," je pisalo na vabilu, ki smo ga prejeli ob 1.18. "Tudi jaz bom stopil pred mikrofone," je Gregorju Brezovcu, ki spretno koordinira medijske nastope slovenskih košarkarjev, zjutraj dejal Klemen Prepelič. Tisti, ki je v četrtek v zadnjih sekundah prevzel odgovornost, vrnil Slovenijo v igro, a na koncu v odločilnem polaganju naletel na blokado nebeškega skakalca Nicolasa Batuma.

Preko socialnih omrežij je sledilce nagovoril že kmalu po tem, ko so se razblinile sanje o olimpijskem finalu. Po (ne)prespani noči so bile njegove misli še bolj trezne. "Sem košarkar in oseba, ki se ne skriva. Ne bežim pred odgovornostjo," je dejal 28-letni Bistričan. "Včeraj smo vsi skupaj padli. Izgubila se je bitka, ne pa vojna," je na dejstvo, da je poraz Slovencem zaprl vrata finala, a jih ohranil v bitki za zgodovinsko kolajno, opozoril Prepelič.

Foto: Reuters

Kot športnik dobro ve, da vsak poraz pusti posledice. V tako tesni končnici in na tako velikem odru ter po takšnem scenariju je rana prav gotovo še globlja. Zato bo bržčas šele v soboto nekaj minut čez 13.00 vidno, ali je s soigralci jezo in razočaranje uspel pretopiti v motivacijo. "Če bi nam 10. junija, ko smo se zbrali, nekdo napovedal polfinale, met za zmago in boj za bronasto odličje, bi prav vsak v naši delegaciji to podpisal. Verjetno enako velja tudi za navijače. Lahko smo ponosni na vse, kar smo storili. A tukaj se ne smemo zaustaviti," poudarja.

Po tekmi je objokan dolgo iskal oporo na sredini igrišča. V želji, da bi zatisnil oko in vendarle zaspal, ga je v olimpijski vasi prehitel dan. Ta se v Tokiu s sončnim vzhodom resda začne že krepko pred peto uro. Film zadnjih trenutkov tekme je neštetokrat prevrtaval v glavi, a vedno znova prihajal do enakega sklepa. "Kaj dosti drugače ne bi naredil, " pravi in dodaja: "Od vseh košarkarjev, ki igrajo tukaj, bi to žogo dosegla le Rudy Gobert in Nicolas Batum. Zadnji je eden najboljših obrambnih igralcev na svetu. Po tekmi je priznal, da je večkrat padel in pustil rojake na cedilu. Pred njim je treba sneti klobuk, mu čestitati naprej."

Foto: Guliver Image Da je v prodor za zmago krenil vselej pogumni in odgovorni Bistričan, ki je bil v podobnem položaju tudi že na klubski ravni, obenem pa je bil v minutah pred tem "vroč" in strelsko razpoložen, je sicer razumljivo. A, priznajmo, večji del košarkarskega sveta je pričakoval, da bo ožino za preboj, osebno napako ali pa met z razdalje iskal Luka Dončić. Zato je tudi "Prle" samoiniciativno načel to temo. "Kaj zameriti igralcu, ki ima 18 asistenc in eno izgubljeno žogo? On nas je popeljal do vseh teh uspehov. Marsikdo od nas, začenši z menoj, brez njega in tudi Gorana Dragića ne bi bil tam, kjer smo," je pripovedoval..

Pa je še enkrat prevrtel odločilne trenutke. "Luka enostavno ni imel možnosti prebijanja. Namenil mi je podajo, ki mi je dala neko prednost. Na žalost je tam stal Timothe Cabarot. Zaustavil me je za tisto stotinko sekunde, ki mi je nato zmanjkala. A to je šport. Enkrat da, drugič vzame. Meni je včeraj vzel, verjamem, da nam bo jutri dal," se je dramatičnih trenutkov, ob katerih je bil večji del države prikovan pred male ekrane, dotaknil Prepelič, ki za razliko od mnogih slovenskih tragičnih junakov ni bil deležen niti trohice spletnih očitkov. "Hvala vsem, ki so se postavili zame. Ogromno sporočil sem prejel. S strani vrhunskih športnikov, bivših soigralcev, prijateljev in družinskih članov. Priznam, da mi je bilo ob tem še težje," pravi.

Sreča v nesreči je, da bo skupaj s soigralci kaj hitro deležen priložnosti, da tudi poraz proti Franciji potisne na stranski tir. Zmaga nad Avstralijo prinaša kolajno, ob kateri ne bi nihče v Sloveniji govoril o Batumovi predolgi roki. "V življenju se je treba pobrati. Imamo še eno priložnost. Pravzaprav finale. Čaka nas premagljiv nasprotnik," je pogovor zaključil Prepelič, ki opozarja na avstralsko tranzicijsko igro ter izjemnega Pattyja Millsa. "Njim je po polfinalnem porazu verjetno lažje. A naša želja je večja. Želimo kolajno!"

Slovenska košarkarska reprezentanca je v polfinalu OI z rezultatom 89:90 klonila proti Franciji in se bo za bron v soboto pomerila z Avstralijo. Strelska junaka Francozov sta bila Nando de Colo (25) in Evan Fournier (23), obrambni pa Nicolas Batum. Pri Sloveniji je 23 točk dosegel Mike Tobey, Luka Dončić pa je tekmo končal s trojnim dvojčkom.