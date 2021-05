Pri MOK odločeni: OI bodo v predvidenem terminu

Predsednik Moka Thomas Bach je bil prisiljen preložiti načrtovan obisk Tokia, gostitelja poletnih olimpijskih iger zaradi povečanja koronskih okužb na Japonskem manj kot tri mesece do OI ne bo v Tokio.

Kljub do olimpijskih iger trenutno zelo odklonilnemu mnenju japonske javnosti, pa so v mednarodni olimpijski družini zavezani izpeljati OI v Tokiu v terminu, kot je bil določen po lanski odpovedi olimpijskih iger in njihovi preložitvi za 12 mesecev.

"Upoštevamo javno mnenje. Menimo, da igre lahko potekajo. Prepričani smo, da bo šlo za poseben dogodek, kar se bo odrazilo tudi na podpori ljudi," je v sredo s sedeža mednarodne olimpijske družine v Lozani sporočil tiskovni predstavnik Moka Mark Adams ob priložnosti seje IO Moka, poročata tiskovni agenciji AFP in dpa.

Več kot 300 tisoč ljudi podpisalo peticijo

Do srede je več kot 330.000 ljudi na Japonskem podpisalo peticijo, s katero predsednika Moka Thomasa Bacha pozivajo, naj prekliče olimpijske igre v Tokiu, da zaščiti življenja ljudi.

"Razumemo, da so ljudje zelo previdni. Z Japonci smo popolnoma solidarni, japonskim oblastem moramo popolnoma zaupati," je dejal Adams.

"Testna tekmovanja v Tokiu, gostovanje številnih mednarodnih tekmovanj, strog higienski koncept olimpijskih iger in podpora Svetovne zdravstvene organizacije bi lahko Japoncem dali zaupanje. Prepričani smo, da lahko gostimo dobre igre," je dejal tiskovni predstavnik Moka.

"Če so igre na sporedu in so Japonci ponosni gostitelji dogodka, ki bo zaznamoval zgodovinski trenutek, potem bo javno mnenje naklonjeno dogodku," je dodal Adams. Mok zelo dobro razume odločitev za podaljšanje izrednih razmer zaradi novega koronavirusa v Tokiu in drugih japonskih regijah do konca maja. "Razumemo previdnost ljudi. Razumemo, da so to težki časi."

Zvezdniki podvomili v smiselnost izvedbe

V smiselnost izvedbe OI v času pandemije novega koranavirusa so podvomili tudi nekateri zvezdniki, kot sta teniška zvezdnika Japonka Naomi Osaka in Španec Rafael Nadal ter japonski igralec golfa Hideki Matsuyama, ki je letos osvojil enega od najprestižnejših golf turnirjev na svetu, masters v Augusti.

Tiskovni predstavnik Moka Adams vztraja, da bodo igre "ključni trenutek za svet". "Zdaj smo že v fazi izvedbe," je dejal Adams. "V naslednjih 78 dneh bomo popolnoma osredotočeni na zadnjo izvedbeno fazo."

"Usmerjeni smo v cilj in še naprej načrtujemo popolne igre. Prepričani smo, da lahko ponudimo dobre igre, in si prizadevamo za to."

Junija naj bi več kot 10.000 športnikov iz 200 držav in regij odpotovalo v Tokio na igre, odločitev o tem, koliko domačih navijačev, če sploh, pa se jih lahko udeleži, bo sprejeta junija.

"Ocenjujemo, da bo velika večina stanovalcev olimpijske vasi cepljenih. Ne bom vam dal natančne številke, vendar je številka cepljenih vedno večja," je dejal Adams.